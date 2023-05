‘Meer specificaties Google Pixel Tablet gelekt, krijgt 10,95 inch-lcd-scherm’

De belangrijkste specificaties van de Google Pixel Tablet zijn gelekt. Het apparaat, dat Google waarschijnlijk op 10 mei officieel presenteert, krijgt onder meer een 10,95 inch-lcd-scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de specificaties van de Google Pixel Tablet’

Het is al bijna een jaar geleden dat Google zijn nieuwe tablet voor het eerst liet zien tijdens Google I/O 2022. Van het apparaat ontbreekt nog altijd ieder spoor, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. De lancering zou plaatsvinden op 10 mei tijdens de volgende editie van de ontwikkelaarsconferentie: Google I/O 2023.

WinFuture wist de hand te leggen op alle belangrijke specificaties van deze Google Pixel Tablet. Die stonden even online op de Japanse website van Amazon. De tablet krijgt een 10,95 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. De maximale helderheid bedraagt 500 nits. Dat is redelijk standaard voor een tablet. Opvallend is de verversingssnelheid: die zou blijven steken op slechts 60Hz.

Veel smartphones en tablets, zoals de OnePlus Pad, hebben een 120Hz-scherm. Dat wil zeggen dat de pixels 120 keer per seconden verversen, waardoor je geniet van soepelere beelden.

Het kloppende hart van de tablet is de Tensor G2-chip, die ook in de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zit. Google stopt daar 8GB RAM bij en 128 of 256GB opslagruimte.

De Google Pixel Tablet krijgt zowel aan de voor- als aan de achterkant een 8 megapixel-camera. Die schieten video in full-hd met maximaal 30 frames per seconde. Er zijn drie microfoons aanwezig voor videogesprekken en vier luidsprekers. Google belooft verder dat de accu tot 12 uur meegaat.

Eerder lekte al uit dat de Pixel Tablet in Europa 600 tot 650 euro gaat kosten. Een dock met speaker, waarop je hem kunt opladen, lijkt inbegrepen. Je kiest uit twee varianten: beige-wit en groen-grijs. Overigens is het nog onzeker of de tablet officieel in Nederland te koop zal zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je hem waarschijnlijk wel aanschaffen via grijze import.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google I/O 2023 staat voor de deur

Google presenteert de Pixel Tablet waarschijnlijk dus tijdens Google I/O 2023. Deze ontwikkelaarsconferentie staat gepland voor aanstaande woensdag, 10 mei. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd doet de redactie van Android Planet live verslag van alle onthullingen!

Naast de tablet verwachten we twee smartphones te zien: de betaalbare Google Pixel 7a en de Google Pixel Fold. Dat is de langverwachte vouwbare smartphone van de zoekgigant. Ook zal Google meer vertellen over Android 14, de nieuwe versie van zijn besturingssysteem.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Google Nieuws en download onze app om geen Android-nieuws te missen.

Het laatste nieuws over Google: