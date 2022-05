‘Tekenen maar: de Google Pixel Tablet komt misschien met een stylus’

Tablets worden door ontwerpers en kunstenaars steeds vaker gebruikt in combinatie met een stylus. Google speelt hier met zijn gloednieuwe Pixel Tablet wellicht slim op in.

Gerucht: Google Pixel Tablet focust zich op contentcreatie

Google werkt aan een Pixel Tablet voor 2023. Dat kondigde de fabrikant onlangs aan tijdens Google I/O. We weten zeker dat de tablet op Android 13 draait en hoe ‘ie eruit ziet, maar verder tasten we nog volledig in het duister. Er gaan geruchten dat het apparaat zich focust op smart home-functies, mede door zijn Nest Hub-achtige ontwerp – compleet met witte schermranden. Een nieuw gerucht stelt echter dat de Pixel Tablet zich veel beter leent voor contentcreatie dan we voorheen dachten.

Google sloot zich in 2018 aan bij het Universal Stylus Initiative (USI), dat zich richt op het ontwerp en de werking van stylussen. Hier kwam bijvoorbeeld het draadloos laden van een stylus via nfc tot stand. Techblog NuGiz ontdekte dat de USI onlangs een Google-tablet met de codenaam ‘Tangor’ heeft gecertificeerd. Naast deze codenaam is er geen bijbehorende informatie over het apparaat vindbaar.

Samsung-tablet met zijn welbekende S Pen

We denken dat dit de Pixel Tablet is, maar daar is nog geen concreet bewijs voor. Voor zover bekend werkt Google echter aan geen enkele andere tablet. De kans is dus groot dat het apparaat daadwerkelijk met een stylus in de doos geleverd wordt, of dat gebruikers deze los kunnen aanschaffen.

Meer over de Pixel Tablet

Google heeft al sinds 2018 geen tablet meer gemaakt. De aankondiging van de Pixel Tablet tijdens Google I/O kwam dan ook als een behoorlijke verrassing. De fabrikant deelde al een aantal beelden van het apparaat. Vooral de witte schermranden vallen erg op. Praktisch alle tablets hebben zwarte schermranden, omdat deze minder afleidend zijn.

Helaas deelde Google nog niets over de specificaties van de Pixel Tablet. We gaan ervan uit dat het apparaat een Google Tensor-chip onder de motorkap krijgt, net als de Pixel-smartphones. Uiteraard draait de tablet op Android 13, de nieuwste versie van Googles mobiele besturingssysteem.

