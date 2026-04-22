Je Google Pixel verandert in een computer dankzij usb-kabel

Google heeft op de nieuwste Pixel-toestellen de interessante functie ‘Android Desktop Mode’ gelanceerd. Wat je hier allemaal mee kan en naar welke telefoons het nog meer komt, lees je in dit artikel.

Tegenwoordig zijn moderne Android-smartphones krachtig genoeg om te fungeren als een computer. Althans, om bepaalde taken uit te voeren. Om jouw telefoonervaring ook naar een computerscherm te brengen, heeft Google gewerkt aan een desktopmodus voor Android. Met de Android 16 QPR3-update (March Pixel Drop) is de zogenaamde ‘Android Desktop Modus’ officieel beschikbaar.

Wie een Google Pixel 8 of nieuwer of een Pixel-tablet heeft, kan zijn of haar apparaat simpel aansluiten op een beeldscherm met een geschikte usb-c-kabel (bijvoorbeeld hdmi-naar-usb-c). Bevestig het pop-up-bericht op je telefoon en voilà: Android breidt het scherm uit tot een desktopinterface. Dit is inclusief vensters, taakbalk en muisbesturing.

Het werkt lang niet even goed voor alle apps, maar in principe is je smartphone nu als een soort laptop te gebruiken. Simpele taken als browsen, het ordenen van je foto’s of tekstverwerken, zijn goed te doen.

Zwaardere taken zijn lastiger en kunnen er voor zorgen dat je telefoon te warm wordt. Het is dan ook geen vervanging van je laptop, maar eerder een geinige aanvulling als je even een groter scherm en extra productiviteit nodig hebt.

Desktopmodus komt naar deze telefoons (en tablets)

De desktopondersteuning werkt op dit moment alleen op een beperkte groep telefoons en tablets. Google noemt daarbij de Pixel 8-, 9- en 10-series, plus Samsung-toestellen als de nieuwe Galaxy S26, de Fold 7, Flip 7 en Tab S11. In het geval van die tablet wordt de desktopsessie uitgebreid in plaats van dupliceerd op het aangesloten scherm.

Android op je pc komt er (ooit) aan

Google toont met de gelanceerde desktopmodus aan dat het hard op weg is naar een volledige desktopervaring. Die intentie sprak de techgigant eind vorig jaar uit tijdens een evenement van technologiebedrijf Qualcomm. Het idee is dat Google de twee verschillende systemen (Android voor telefoons en tablets en Chrome OS voor laptops en Chromebooks) op termijn combineert tot één technische basis waar mobiel en desktop naadloos in elkaar overgaan.

De desktopmodus van Google bevindt zich echter nog grotendeels in de bètafase. Het bedrijf werkt gelukkig samen met Samsung om de functie snel meer vorm te geven. Het is nog even afwachten hoe het er uiteindelijk allemaal uit gaat zien en in hoeverre het ooit een volwaardige desktopervaring wordt. Toch juichen we de huidige tests en experimenten van harte toe.

Hier is Google nog meer mee bezig: