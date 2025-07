Pixel-ontgrendelproblemen in Android 16? Oplossing komt eraan

Android 16 is onderhand al even uit, maar niet bij iedereen werkt de software even goed. Heb jij ook last van problemen met ontgrendelen?

Google Pixel vergrendelscherm Android 16

Je bent niet gek als je je stoort aan je Google Pixel-telefoon met Android 16. Sinds de komst van de nieuwe software-versie melden gebruikers meerdere problemen met het vergrendelscherm, die samen tot frustratie leiden bij het gebruik van de smartphone. Een oplossing is onderweg, aldus Google.

De problemen die gebruikers ervaren zijn als volgt: de telefoon ontgrendelt niet door op het scherm te tikken, het scherm gaat niet of langzaam aan bij het klikken op de stroomknop, de schermhelderheid schommelt enorm van hoog naar laag en de vingerafdrukscanner werkt niet naar behoren. Sommigen melden zelfs dat menu’s op de telefoon langzaam aanvoelen en dat verschillende apps crashen.

Online delen de gebruikers ook tijdelijke oplossingen voor de problemen. Zo werkt het volledig opnieuw opstarten van de telefoon vaak, maar voor een paar uurtjes waarna de problemen terugkeren. Op het Google-forum raadt een expert aan om via de instellingen-app de adaptieve helderheid te resetten om de helderheidproblemen op te lossen.

Het goede nieuws is dat Google op de hoogte is van de fouten in de software en werkt aan oplossingen. Dat meldt de expert op het Google-forum. Wanneer de update uitrolt is nog niet bekend. Android 16 verscheen op 10 juni, wat betekent dat de problemen al bijna een maand aanhouden. Android Planet houdt je op de hoogte van de updates!

Meer over Android 16

Android 16 introduceert verschillende nieuwe functies. Met Live Updates krijg je direct op je vergrendelscherm informatie over een app, als je bijvoorbeeld via de Uber-app een taxi hebt besteld of een maaltijd wil laten thuisbezorgen. Je hoeft dan niet de app te openen om te zien waar je bestelling blijft.

Verder introduceert Android 16 allerlei beveiligingsfuncties met Advanced Protection en wordt ‘Vind mijn apparaat’ vervangen door de ‘Vind-plek’. Uiteraard is er ook een grote rol weggelegd voor AI-assistent Gemini, dat ook naar Wear OS, Android Auto en Google TV komt.

De belangrijkste verandering is helaas nog niet beschikbaar. Het nieuwe ontwerp heet Material 3 Expressive een maakt Android veel kleurrijker en persoonlijker, waarbij je ook meer opties hebt om het uiterlijk aan te passen. Material 3 Expressive komt ook naar alle Google-apps, zoals Gmail en Foto’s én Wear OS.

Google heeft veel animaties vernieuwd, waardoor het besturingssysteem vloeiender en moderner moet zorgen. Snelle instellingen bewegen bijvoorbeeld een beetje als je ze aantikt en als je een app uit het recente app-scherm omhoog veegt en loslaat, beweegt de app ernaast een beetje mee.

