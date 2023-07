‘Google Pixel Watch 2 wordt lichter door gebruik aluminium (maar dat heeft ook een groot nadeel)’

Google en Fitbit zijn één en dat gaan we ook weer zien in de aankomende Google Pixel Watch 2. Volgens nieuwe geruchten krijgt dat horloge een behuizing van aluminium en dat biedt een groot voordeel, maar kent ook nadelen.

Gerucht: Google Pixel Watch 2 wordt van aluminium

Fabrikanten van smartwatches en andere wearables moeten constant afwegingen maken. Hoe zwaar mag een horloge zijn, welk materiaal is sterk genoeg, wat is er goed én betaalbaar. Nieuwe geruchten stellen dat de behuizing van de aankomende Google Pixel Watch 2 van een ander materiaal is dan zijn voorganger, de Google Pixel Watch.

Die smartwatch heeft namelijk een behuizing die is opgetrokken uit roestvast staal. Dat is sterk en vrij krasvast, maar ook relatief zwaar. De horlogekast van dat apparaatje weegt 36 gram zonder bandjes. Volgens website 9to5Google kiest Google voor hun nieuwe wearable voor een aluminium behuizing, waardoor het gewicht naar beneden wordt gebracht.

Dat heeft de zoekgigant vast en zeker afgekeken van Fitbit, het bekende bedrijf wat jaren geleden werd ingelijfd door Google. Zo heeft de Fitbit Sense 2 een behuizing van dat materiaal en daarmee weegt dat horloge slechts 26 gram.

Hoewel aluminium dus wat minder weegt, kent het ook een groot nadeel. Het is namelijk veel zachter dan rvs en daardoor vatbaarder voor beschadigingen. Daardoor is het extra opletten geblazen als je de Watch 2 om je pols hebt.

Grootte van Pixel Watch 2 nog onbekend

De huidige Pixel Watch is al relatief klein, maar wat het formaat wordt van de Pixel Watch 2 is nog onbekend. Door dit gerucht lijkt het er ook niet op dat Google kiest voor een grotere en dus zwaardere batterij. De accuduur van de Pixel Watch is niet om over naar huis te schrijven, maar bij de Watch 2 lijkt dat wat beter te worden.

Geruchten noemen dat er wordt gekozen voor een energiezuinigere processor, die ook nog eens flink sneller is. Eerder werd er ook al bekend dat het horloge uitgerust wordt met allerlei sensoren die we kennen van de Fitbit Sense 2. Naast standaardzaken die je kunt meten zoals gezette stappen, slaapgedrag of verbrande calorieën kun je ook je routes tracken dankzij de gps-sensor en wordt er gesproken over een cEDA-sensor. Daardoor kun je de hele dag je stressniveau meten evenals de temperatuur van je huid.

Dit vinden we van de Google Pixel Watch

De eerste Pixel Watch is niet officieel in Nederland te koop, maar desondanks hebben wij hem wel uitgebreid kunnen testen. Of we de Pixel Watch 2 hier wel gaan zien is ook nog de vraag. We verwachten dat de onthulling plaatsvindt rond oktober, maar dat houden we uiteraard in de gaten. Hieronder vind je de conclusie van onze review.

De Pixel Watch is een eerste goede poging van Google in smartwatchland. Het apparaatje ziet er luxe uit en voelt premium aan. Tevens heb je keuze uit meerdere modellen qua kleur en afwerking. Wel zouden we in de toekomst graag een versie willen zien met een grotere horlogekast én accu. Wear OS voelt soms wat kaal aan en meer opties zouden toch wel fijn zijn. De prijs is echter het grootste minpunt, want de Pixel Watch is simpelweg niet 379 euro waard. Tevens is de smartwatch hier officieel niet te koop, waardoor je ‘m vaak alleen via een omweg kunt aanschaffen.

De Pixel Watch heeft een adviesprijs van 379 euro en is inmiddels bij verschillende (web)winkels te koop via grijze import. Nu op zoek? Duik dan in de prijsvergelijker, daar is het horloge te koop vanaf € 318,95

