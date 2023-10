Dit is de Google Pixel Watch 2: snelle hardware in bekend jasje

De Google Pixel Watch 2 is officieel gepresenteerd! Het horloge heeft een bekend design, maar ook heel veel nieuwe hardware! Tevens is de gloednieuwe smartwatch ook officieel te koop in Nederland.

Google Pixel Watch 2 officieel: komt ook naar Nederland

Naast de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro is nog meer hardware aangekondigd op het Made by Google-event van 4 oktober 2023. Google onthult ook de Pixel Watch 2. Qua uiterlijk lijkt ‘ie als twee druppels water op zijn voorganger, maar aan de binnenkant is er heel veel vernieuwd.

Het scherm heeft opnieuw een diameter van 1,2 inch en is daarmee relatief klein te noemen. Het gaat om een rond amoled-paneel met een hoge resolutie, zodat je daarop allerlei informatie kunt zien. Naast de keuze uit duizenden digitale wijzerplaten kun je ook denken aan info over het weer, work-outs, afspraken en meer.

De metalen horlogekast heeft een diameter van 41 millimeter en er is een fysiek kroonwiel aanwezig aan de rechterzijde. Daarmee scrol je door menu’s en maak je daarin bepaalde keuzes. Ook pas je instellingen aan zoals de schermhelderheid of de volume van het speakertje. De Pixel Watch 2 is te koop in meerdere kleuren, waarbij ook het type bandje verschilt.

Draait op Wear OS 4

De smartwatch draait op een kale versie van Wear OS, zoals Google het heeft bedoeld. Er is geen extra softwarelaagje aanwezig zoals we zien bij de Galaxy Watch 6 van Samsung of Watch 2 Pro van Xiaomi. Het gaat om versie 4 van Wear OS en daarmee is het horloge helemaal up-to-date.

Vanaf je pols download je apps, games en wijzerplaten direct in de Play Store en je kunt aan de slag met apps als YouTube Music, Spotify, WhatsApp of Google Maps. Uiteraard kun je draadloos betalen dankzij de ingebouwde nfc-chip en ook een gps-sensor is aanwezig. Onder de motorkap zien we de Snapdragon W5 Gen 1-chip van fabrikant Qualcomm. Dat is misschien wel het grootste verschil met zijn voorganger, die beschikte over een oude (en relatief langzame) processor van Samsung.

Er is 2GB werkgeheugen aanwezig en 32GB interne opslag. Dat gebruik je voor de opslag van apps of bijvoorbeeld offline-muziek. De accu is 306 mAh groot en dat is een fractie groter dan de eerste Pixel Watch. De batterijduur ligt natuurlijk aan je gebruik, maar de zoekgigant zelf zegt dat je een volledige dag op een acculading kunt doen.

Je kunt het zuurstofniveau van het bloed meten met de Watch 2, maar ook allerlei info over je sportactiviteiten bijhouden dankzij de Fitbit-integratie. Ook gebruik je het horloge voor ademhalingsoefeningen, om je stress te meten, je slaapgedrag bij te houden of om een vraag te stellen aan de Google Assistent.

Hartslagsensor

De Pixel Watch 2 heeft een nieuwe hartslagsensor en gebruikt hiervoor technologie van Fitbit. Hierdoor moeten metingen nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn. Het horloge registreert ook wanneer je mogelijk gestresst bent en geeft vervolgens suggesties om rustiger te worden.

Opladen gaat via een usb-c-kabel en behoorlijk snel. Na ongeveer 45 minuten is de Pixel Watch 2 voor 80 procent opgeladen. Een volledige oplaadbeurt (tot 100 procent) neemt ongeveer 80 minuten in beslag. Het horloge is stof- en waterbestendig door de IP68-certificatie en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5.

Prijzen en release Google Pixel Watch 2

Hier in Nederland wordt officieel alleen het wifi-model van de Pixel Watch 2 uitgebracht. Zoals gezegd heb je keuze uit meerdere kleuren en het horloge kost 399 euro. De lte-versie komt hier niet op de markt, maar verschijnt misschien alsnog bij Nederlandse webwinkels via grijze import.

