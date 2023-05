‘Google brengt Pixel Watch 2 dit najaar uit, plant ook slim horloge voor kinderen’

Volgens een nieuw gerucht staat de release van de Google Pixel Watch 2 gepland voor dit najaar. De zoekgigant zou ook een slimme horloge ontwikkelen dat op kinderen is gericht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Release Google Pixel Watch 2 dit najaar’

Google brengt deze herfst niet alleen de Pixel 8 en Pixel 8 Pro uit, maar ook een nieuw slim horloge. Dat schrijft 9to5Google. De release van de Google Pixel Watch 2 lijkt dus al behoorlijk dichtbij. Zeker als je bedenkt dat er jaren aan de eerste Pixel Watch is gewerkt.

De zoekgigant zou de smartwatch flink willen aanpakken. Zo draait hij vermoedelijk op een veel snellere chip, die ook voor een betere batterijduur moet zorgen. Het exemplaar in het huidige model was al behoorlijk oud toen hij op de markt kwam. Daarnaast beschikt de Pixel Watch 2 mogelijk over dunnere schermranden voor een moderner uiterlijk.

Volgens de bekende lekker Jon Prosser blijft het daar niet bij. Google zou namelijk ook aan een tweede smartwatch werken die voor kinderen is bedoeld. Waarschijnlijk lanceert men die onder de Fitbit-naam. Over de mogelijkheden en prijs van dit horloge is nog niets bekend.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook release in Nederland?

De eerste Google Pixel Watch werd niet officieel in Nederland uitgebracht. Hij is echter gewoon te koop via grijze import. Momenteel betaal je ongeveer 350 euro voor het horloge. In onze review van de Pixel Watch zetten we de plus- en minpunten van de wearable op een rij.

Het is overigens best denkbaar dat de Google Pixel Watch 2 wél een Nederlandse release krijgt. Vorig jaar dook de Pixel 7-serie hier plotseling op, nadat de smartphones van Google jarenlang aan onze neus voorbijgingen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Google: