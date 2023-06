‘Google Pixel Watch 2 wordt sneller en krijgt betere accuduur’

De eerste Google Pixel Watch 2-specificaties liggen op straat en zijn erg verrassend te noemen. Als ze kloppen wordt het slimme horloge niet alleen een stuk krachtiger, maar krijgt ‘ie ook een (veel) betere accuduur.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Eerste Google Pixel Watch 2-specificaties gelekt’

Volgens geruchten wordt de Google-smartwatch voorzien van: “een van de laatste chips uit de W5-serie van Qualcomm”. Om welke processor het precies gaat is dus nog de vraag, maar kan gaan om de W5 Plus Gen 1. Deze chip is onlangs pas voor het eerst gebruikt in de Mobvoi TicWatch Pro 5. Google kan ook kiezen voor de reguliere variant in de vorm van de W5 Gen 1.

Deze chips worden gebakken op het 4 nanometer-proces, wat de accuduur ten goede komt. De huidige Pixel Watch is uitgerust met een processor van Samsung, die jaren geleden al werd geïntroduceerd. Daarom is de chip niet al te krachtig en ook slurpt ‘ie relatief veel energie. Als Google de overstap maakt naar Qualcomm heeft dat dus positieve gevolgen voor de accuduur en processorkracht.

De huidige Pixel Watch gaat op een volle lading slechts 24 uur mee, ook als je het always on display niet gebruikt. De Pixel Watch 2 moet zo’n twee dagen meegaan, zelfs als je de aod-functie activeert.

Dat heeft ook te maken met de geoptimaliseerde software van het aankomende horloge. De Watch 2 wordt voorzien van Wear OS 4, waarin allerlei optimalisaties zijn doorgevoerd.

‘Bomvol nieuwe sensoren: zelfde als Fitbit Sense 2’

Tot slot laat de bron weten dat het aankomende slimme horloge ook is uitgerust met een stel nieuwe sensoren, die hetzelfde zijn als bij de huidige Fitbit Sense 2. Zo is er een cEDA-sensor aan boord om het stressniveau de hele dag te meten en ook de temperatuur van de huid checken is mogelijk. Uiteraard zijn sensoren voor gps, hartslag of het meten van gezette stappen ook aanwezig.

Eigenlijk klinkt het alsof de Pixel Watch 2 alles biedt wat het eerste slimme horloge van Google had moeten bieden. We hebben deze smartwatch uitgebreid getest, dus check de Google Pixel Watch review voor het complete verhaal. Wij vonden de accuduur benedenmaats en de adviesprijs van 379 euro veel te hoog. Inmiddels is ‘ie verkrijgbaar voor enkele tientjes minder: € 324,95.

Lees meer over wearables op Android Planet: