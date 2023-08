‘Google Pixel Watch 2 krijgt ultrawideband’ (en dit kun je daarmee)

Het volgende slimme horloge van Google lijkt een flinke upgrade te worden. De Google Pixel Watch 2 zou naast een betere chip ook beschikken over ultrawideband. Met deze techniek kun je bijvoorbeeld spullen terugvinden of je autodeur openen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Ultrawideband op Google Pixel Watch 2’

De Google Pixel Watch was vorig jaar een lichte teleurstelling. Het horloge zag er mooi uit, maar draaide op een verouderde chip die voor een matige accuduur zorgde. Bovendien was hij met zo’n 359 euro behoorlijk aan de prijs in vergelijking met andere smartwatches.

Google lijkt voor de opvolger alles uit de kast te trekken. Volgens Android Authority krijgt de Google Pixel Watch 2 onder meer ultrawideband. Deze techniek gebruikt radiogolven om signalen te sturen en werkt op een hogere frequentie dan bluetooth en wifi. Daardoor kun je tot op 10 centimeter nauwkeurig bepalen wat de afstand is tussen twee apparaten.

De eerste Google Pixel Watch

Wat Google daarmee van plan is, moeten we nog even afwachten. Het ligt voor de hand dat je met de Pixel Watch 2 andere devices zoals je Pixel-smartphone kunt opsporen via het Find My-netwerk. Daarnaast werkt Google aan een eigen bluetooth-tracker die je bijvoorbeeld in je koffer of rugzak stopt, net als Samsungs Smart Tag. Je kunt de locatie dan op het horloge zien.

Er zijn nog meer toepassingen denkbaar. Zo zou je de Google Pixel Watch 2 met ultrawideband kunnen gebruiken als digitale autosleutel. Door hem bij het slot te houden, krijg je toegang tot je wagen.

Nieuwe chip is veel sneller en zuiniger

Net zo belangrijk is de nieuwe Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor die Google in het horloge stopt. Die is veel sneller dan de antieke Samsung-chip uit de eerste Pixel Watch. Bovendien is hij tegelijk een stuk zuiniger, waardoor de matige accuduur hopelijk tot het verleden behoort. De batterij zelf zou op de nieuwe smartwatch zo’n vier procent groter zijn.

Het ontwerp verandert niet. Dat betekent dat de schermranden vrij fors blijven. Wel zou Google voor het oled-display dit keer aankloppen bij Samsung. Wellicht gaat de helderheid daardoor omhoog. Het horloge draait verder op Wear OS 4.

Waarschijnlijk presenteert Google de Pixel Watch 2 in oktober, gelijktijdig met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Of hij ook officieel naar Nederland komt is nog niet zeker. Het eerste horloge kun je hier alleen via grijze import aanschaffen. Momenteel ben je er minimaal € 314,- voor kwijt.

Op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en Twitter.

Het laatste nieuws over Google: