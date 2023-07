Zien: dit zijn de exclusieve wijzerplaten van de Google Pixel Watch 2

De nieuwe smartwatch van Google komt eraan en nu zijn alle Google Pixel Watch 2-watchfaces gelekt, zodat we stiekem alvast een kijkje in de keuken kunnen nemen.

Google Pixel Watch 2-watchfaces: dit zijn ze

De Google Pixel Watch 2 komt eraan en nu is er alweer meer informatie bekend geworden over die aankomende smartwatch. Hij draait uiteraard op Wear OS en heeft allerlei verschillende exclusieve wijzerplaten aan boord. Hoe die eruit zien is nu ook bekend, want AndroidAuthority heeft er allerlei informatie over gepubliceerd.

Je hebt namelijk vier hoofdvarianten om uit te kiezen, die elk weer onderverdeeld zijn in meerdere versies. De eerste variant heet ‘accessible’, oftewel toegankelijk en als je zo’n wijzerplaat gebruikt zie je dus direct verschillende handige informatie zoals de tijd, datum of batterijstatus, maar meer ook niet. Daarin heb je weer keuze uit vier verschillende versies, voor ieder wat wils dus.

Je kunt ook kiezen voor ‘Arc’, oftewel boog en zoals de naam verklapt is daarbij alles wat ronder weergegeven. Daarbij heb je een zestal versies om uit te kiezen, waarbij niet alleen de kleuren verschillen, maar ook de informatie die je kunt bekijken. Zo kun je kiezen wat voor type wijzerplaat je gebruikt of de positie van de batterijstatus, datum of stappenteller wijzigen.

Dan is er ook de keuze voor ‘Bold Digital’, oftewel dikke cijfers in frisse kleuren. Daarin heb je weer twee versies: eentje waarin je alleen de tijd ziet en een tweede variant toont ook informatie als datum, alarmen of gezette stappen.

Tot slot heb je keuze uit ‘Analog Bold’, waarbij de wijzerplaat bestaat uit dikgedrukte kleurrijke cijfers. Ook daarbij kun je instellen hoeveel extra informatie je wel of juist niet wil laten zien. Zo kun je kiezen voor een cleane look, maar ook allerlei extra informatie tonen.

Ook laat de website weten dat je een specifieke kleur kunt kiezen van zo’n digitale wijzerplaat, die dan wordt overgenomen door de interface op het horloge. Zo zie je dat terug in de menu’s, maar bijvoorbeeld ook als je het horloge in- of uitschakelt.

Welke wijzerplaat geniet jouw voorkeur? Laat dat even weten in de reacties!

Meer over de Google Pixel Watch 2

Er wordt steeds meer bekend over het aankomende horloge van Google. Zo zou er gekozen worden voor een behuizing van aluminium om te zorgen voor een lager gewicht. Ook zou er gekozen worden voor een snellere processor, die ook nog eens beter om kan gaan met energie.

Of de Pixel Watch 2 hier officieel op de markt komt is nog de vraag. Het eerste horloge van de zoekgigant is hier namelijk alleen te koop via grijze import. Uiteraard hebben we de smartwatch ook zelf uitgebreid getest, dus check zeker onze Google Pixel Watch review.

