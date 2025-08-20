Google onthult Pixel Watch 4: groter, beter en langere adem

Google heeft zijn nieuwste smartwatch uit de doeken gedaan. Hij heeft een groter scherm, betere batterijduur en meer. Dit moet je weten.

Google Pixel Watch 4 officieel vanaf 399 euro

Tijdens het Made By Google 2025-evenement kondigt de techgigant nieuwe gadgets aan. Natuurlijk stelen de Pixel 10-telefoons de show, maar ook qua wearables stelt Google niet teleur. Het kondigde de Pixel Buds 2a-oordopjes aan en de Google Pixel Watch 4. Over die laatste vertellen we je hier alles.

Wat is er nieuw aan de Google Pixel Watch 4? Google voert veranderingen door op het gebied van hardware, software en gezondheid. Hoewel de behuizing van de Pixel Watches er iedere generatie vrijwel hetzelfde uitziet, is het scherm wederom verbeterd. De Pixel Watch 4 heeft tot vijftien procent dunnere schermranden en met 3000 nits is het display helderder dan ooit.

De behuizing is van aluminium en moet volgens Google beter tegen krassen, stof en water kunnen. Ook is het horloge makkelijker te repareren, dus wanneer het scherm of de batterij ermee ophoudt, kun je deze vervangen.

Interne hardware is verbeterd

Onder de motorkap draait de nieuwe Snapdragon W5 Gen 2-chip, die zuiniger en sneller is dan vorig jaar. Daarnaast voegt Google een extra chip toe. Deze Cortex-M55 maakt het mogelijk om meer lokale AI-berekeningen te doen, zonder dat het de batterijduur schaadt.

Over de accu gesproken: dat is de afgelopen jaren niet Googles sterkste punt geweest. De Pixel Watch 4 gaat nu langer mee op een lading, afhankelijk van welk model je hebt. Het 41 millimeter-model gaat bij normaal gebruik tot 30 uur mee en 48 uur in batterijbesparingsmodus. Voor het 45 millimeter-model is dat 40 uur en 72 uur. Opladen gaat overigens sneller, van 0 naar 50 procent in 15 minuten.

De gps in het horloge is ook verbeterd, wat voor accuratere routes in dichtbebouwde of beboste gebieden. En raak je onderweg verdwaald zonder bereik? Dan kan de Google Pixel Watch 4 noodberichten verzenden via satellietverbinding.

Gemini en gezondheid

Gemini maakt nu officieel zijn entree op de Google Pixel Watch 4. Hiermee stel je vragen en geef je opdrachten aan de AI vanaf je pols. Gemini kan sneller geactiveerd worden, simpelweg door je pols op te tillen. Dat moet het makkelijk te gebruiken maken.

Tot slot is het horloge weer uitgerust met verschillende sensoren die je gezondheid en trainingen in de gaten houden. Zo wordt het bloedzuurstofniveau bijgehouden, ontdek je tijdig tekenen van stress en kan het horloge een noodbericht sturen zodra je hartslag wegvalt. Google biedt daarnaast meer dan 40 sportmodi, een sportplan in de ochtend en verbeterde heart tracking. Genoeg om lekker aan de gang te gaan dus!

Prijzen en beschikbaarheid vanaf 9 oktober

De Google Pixel Watch 4 is direct te pre-orderen en vanaf 9 oktober wordt het horloge geleverd. De Watch 4 verschijnt in twee groottes: 41 millimeter en 45 millimeter. Per grootte kun je kiezen uit een wifi- of lte-model, dus met of zonder mobiel internet. De prijzen zijn als volgt:

Google Pixel Watch 4 (41 millimeter) – 399 euro

Google Pixel Watch 4 LTE (41 millimeter) – 499 euro

Google Pixel Watch 4 (45 millimeter) – 449 euro

Google Pixel Watch 4 LTE (45 millimeter) – 549 euro

Zie jij de Pixel Watch 4 wel zitten? Dan pre-order je hem nu al bij vertrouwde Nederlandse verkopers:

