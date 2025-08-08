‘Google Pixel Watch 4 heeft feller scherm en laadt sneller op’

Na alle gelekte info over de Pixel-telefoons is nu ook het horloge aan de beurt. Veel specificaties van de Google Pixel Watch 4 liggen op straat. Het klokje krijgt een hoop kleine upgrades.

‘Specificaties Google Pixel Watch 4 gelekt’

Waar Pixel-telefoons doorgaans goed gewaardeerd worden, zijn de Pixel Watches nog geen doorslaand succes. In onze review van de Pixel Watch 3 schreven we onder meer over de beperkte accuduur in combinatie met een erg hoge prijs.

Binnenkort kondigt Google zijn nieuwste horloge aan. We hopen natuurlijk dat die de problemen van zijn voorgangers oplost. De specificaties van de Google Pixel Watch 4 die insider Evan Blass lekte, stemmen helaas nog niet héél erg optimistisch. Zo zou de kleine variant met een kast van 41 millimeter 30 uur meegaan op een acculading. Voor het grote 45 millimeter-model is dat 40 uur.

Hoewel dat langer is dan de Pixel Watch 3 kun je een concurrent als de OnePlus Watch 3 tot wel vijf volledige dagen (120 uur) gebruiken voor je hem aan het stopcontact moet hangen. Google blijft op dit gebied dus flink achterlopen.

Wel zou je de nieuwe Pixel Watch 4 tot 25 procent sneller kunnen opladen. Ook krijgt het horloge ‘dual frequency’ gps, waarmee je je locatie nauwkeuriger kunt bepalen, vooral in drukke gebieden. Die locatie kun je ook nog eens gemakkelijker aflezen, want het scherm haalt een helderheid van 3000 nits. Dat was bij de vorige Pixel Watch nog 2000 nits.

Gebouwd voor Gemini

Verder legt Google in het promotiemateriaal weer veel nadruk op AI. Het horloge is ‘gebouwd voor Gemini’. Je hoeft alleen je pols omhoog te bewegen om de assistent op te roepen. Dan kun je ook suggesties krijgen voor appjes aan vrienden die geschreven zijn in jouw stijl.

