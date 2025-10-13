Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Google Pixel Watch 4 blijkt prima zelf te repareren

13 oktober 2025
Google Pixel Watch 4 blijkt prima zelf te repareren

De nieuwe smartwatch van Google ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger, maar blijkt aan de binnenkant toch heel anders. Zo is de Google Pixel Watch 4 veel makkelijker te repareren dan zijn voorganger.

Repareren geen probleem voor Google Pixel Watch 4

Smartwatches zijn doorgaans heel lastig te repareren. Dat is natuurlijk niet zo gek, want er moet veel techniek in een erg kleine ruimte gepropt worden. De meeste fabrikanten gebruiken daarom lijm om de verschillende onderdelen bij elkaar te houden. Dat deed ook Google bij de eerste drie Pixel Watches.

iFixit ontdekte dat de nieuwe Google Pixel Watch 4 juist relatief gemakkelijk te repareren is. De doe-het-zelf-site kende het horloge een 9 toe op dit vlak, terwijl de meeste concurrenten niet verder komen dan een 3 of een 4. In plaats van lijm gebruikt Google kleine schroeven die je direct vanaf de achterkant kunt opendraaien. Ook zet het bedrijf rubberen ringen in om het klokje waterdicht te maken.

Inside the Pixel Watch 4: A Masterclass in Smartwatch Design

iFixit spreekt van een ‘masterclass in smartwatch-ontwerp’. Vrijwel alle onderdelen zijn los te halen en te vervangen. Bovendien heeft Google online uitgebreide reparatiehandleidingen gepubliceerd waarmee je zelf aan de slag kunt. Vervangende onderdelen zijn op dit moment nog niet los te koop, maar dat moet als het goed is wel snel gaan gebeuren.

Meer over de Google Pixel Watch 4

De Pixel Watch 4, die sinds enkele dagen in de winkel ligt, is dus een erg duurzame keuze. Je hoeft hem immers niet in de kliko te gooien als hij stuk gaat. Ten opzichte van zijn voorganger heeft het klokje ook een iets groter en feller scherm. Daarnaast belooft Google een betere batterijduur en is ook de behuizing sterker. De Snapdragon W5 Gen 2-chip is zuiniger en sneller dan vorig jaar.

Vind jij het belangrijk dat een smartwatch reparabel is of maakt het je niet zoveel uit? Laat het weten in de reacties en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bron: iFixit
