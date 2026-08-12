Google maakt Pixel Watch 5 officieel: meer gezondheid en Gemini

Google kondigt zijn nieuwste smartwatch aan. De Pixel Watch 5 wil nog preciezer je gezondheid tracken en geeft Gemini een prominentere rol.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Watch 5 officieel: instapmodel 419 euro

Het Made By Google-evenement van vanavond gaat voor techliefhebbers flink smullen zijn. Met een line-up van vier gloednieuwe Pixel 11-telefoons, heeft deze serie van Google er weer interessante high-end telefoons bij. Er is ook nieuws over wearables, want de Pixel Watch 5 komt eveneens uit. Daar lees je in dit artikel alles over.

Net als bij de Pixel Watch 4, zijn er weer twee formaten verkrijgbaar: 41 millimeter en 45 millimeter. Er zijn uiteraard meerdere kleuropties, zowel voor de kast als de bandjes. Deze kast is overigens gemaakt van gerecycled aluminium.

Zonder bandje weegt het kleine model 31 gram, de grote broer bijna 37 gram. Het scherm van het nieuwste slimme klokje van Google is helder, met een piekhelderheid van 3000 nits. Afhankelijk van de uitvoering is het display is 1,2 inch of 1,4 inch groot.

Processor en accu ongewijzigd

De processor die vorig jaar werd geïntroduceerd in de Pixel Watch 4, de Snapdragon W5 Gen 2, zit ook in de nieuwste generatie. Volgens Google kan deze chip wel 20 procent sneller gegevens verwerken. De Snapdragon wordt weer bijgestaan door een extra chip. Deze Cortex M55 moet helpen met lokale AI-berekeningenzonder dat dit invloed heeft op de accuduur.

Daarover gesproken, de batterij in de kleinste Watch 5 is 332 mAh en heeft genoeg capaciteit om 30 uur mee te gaan bij normaal gebruik. Met de batterijbesparingsmodus ingeschakeld moet 48 uur gehaald worden.

Wie een flink grotere accu wil, haalt de 45 millimeter-uitvoering van de Watch 5 in huis. Zijn 465 mAh-batterij zou tot 40 uur (scherm altijd actief) en 72 uur (besparingsmodus) moeten halen. Dat zijn dezelfde beloftes als vorig jaar.

Ook de oplaadsnelheid is niet opgeschroefd: binnen een kwartier kun je van 0 naar 50 procent. Drie kwartier is genoeg voor een volle accu. Dat is een uur als je de 45 millimeter-variant koopt. Dat er maar weinig verbeteringen lijken te zijn, is niet per se slecht nieuws. De vorige generatie beoordeelden we met een 8,5 in onze review, een mooi cijfer dat onder andere tot stand kwam door de goede accuduur en laadsnelheid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Progressie in preventie

Google zet in bij de Watch 5 duidelijk in op meer en betere verzameling van gegevens, bijvorobeeld de bloeddruk en het bloedsuikerniveau van hun dragers. Het doel is om (hart)problemen voor te zijn door afwijkende patronen op tijd te herkennen. Dit kan ook gaan om het registreren van stress en andere factoren die de gezondheid kunnen schaden.

Ook focust de techgigant op het verbeteren van diverse fitnessfuncties, bijvoorbeeld door de drager aan de hand van een score aan te geven of in hoeverre die klaar is voor een stevige gymsessie of beter eerst kan herstellen. Hier gaat het dus om preventie van blessures en andere ongemakken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Gemini

Net als op de Watch 4 speelt Gemini een grote rol. Niet alleen als een persoonlijke hulp om allerlei vragen aan te stellen, maar als een slimme assistent die op elk moment precies weet wat jij wil.

Denk aan het automatisch krijgen van het adres van een koffietentje in Google Maps als iemand je daar net een berichtje over heeft gestuurd. Zo denkt de Watch 5 dankzij de Gemini-integratie voortdurend met je mee.

Prijzen en beschikbaarheid

De Google Pixel Watch 5 is direct te pre-orderen en ligt op 20 augustus in de winkels. Zoals gezegd verschijnt hij in twee groottes: 41 millimeter en 45 millimeter. Per variant kun je kiezen uit een wifi- of lte-model, dus met of zonder mobiel internet. De huidige prijzen zijn als volgt:

Google Pixel Watch 5 (41 millimeter) – 419 euro

Google Pixel Watch 5 LTE (41 millimeter) – 519 euro

Google Pixel Watch 5 (45 millimeter) – 449 euro

Google Pixel Watch 5 LTE (45 millimeter) – 549 euro

De beide uitvoeringen van het 41 millimeter-model zijn 20 euro in prijs gestegen, de prijzen voor het grotere horloge zijn gelijk gebleven. Zie jij de Pixel Watch 5 wel zitten? Pre-order jouw favoriete uitvoering dan nu bij deze vertrouwde Nederlandse verkopers: