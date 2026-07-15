‘Zien: dit is de Google Pixel Watch 5 in vier verschillende kleuren’

Er zijn officieel ogende renders gelekt van de Google Pixel Watch 5. Het horloge lijkt te verschijnen in vier verschillende kleuren. Grote verschillen met de vorige generatie hoeven we niet te verwachten.

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‘Renders Google Pixel Watch 5 gelekt’

Op 12 augustus presenteert Google een boel nieuwe producten. We hebben al veel gelezen over de Pixel 11-telefoons, maar rond de nieuwe smartwatch van de zoekgigant bleef het tot nu toe angstvallig stil. Gelukkig komt daar nu verandering in. De website The Tide Chart publiceerde namelijk renders van de Google Pixel Watch 5. Het lijkt te gaan om officieel beeldmateriaal van het klokje.

The Tide Chart is een fonkelnieuwe website, maar de renders zelf zijn afkomstig van een oude bekende: OnLeaks, die de afgelopen jaren talloze smartphones en smartwatches lekte. We durven dan ook wel te stellen dat onderstaande plaatjes echt Google’s volgende horloge laten zien.

Helaas bieden de afbeeldingen weinig verrassingen. De Pixel Watch 5 gaat als twee druppels water op de Pixel Watch 4 lijken. We zien weer een rond scherm met een enkele knop aan de zijkant. Het glas heeft de vertrouwde kromming richting de randen. Die randen zelf lijken deze generatie niet dunner te worden.

De nieuwe Pixel Watch verschijnt weer in twee varianten: 41 en 45 millimeter. Je kiest uit de kleuren zwart, zilver, mat goud en ‘warm goud’. Die laatste kun je mogelijk alleen in een 41 millimeter-versie kopen. Alle horloges verschijnen met alleen wifi of ook een eigen lte-verbinding.

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Meer over de Google Pixel Watch 5

De Google Pixel Watch 5 draait uit de doos op Wear OS 7, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor smartwatches. De precieze specificaties zijn nog niet bekend. Er gaan geruchten dat Google voor het eerst een eigen Tensor-chip in het horloge stopt. Zijn voorgangers hadden een Qualcomm-chip aan boord. Mogelijk groeien de batterijen ook een beetje.

Google zou de prijs van de Pixel Watch 5 in de Verenigde Staten met 50 dollar verhogen naar 399 dollar voor de 41 millimeter-variant. We moeten nog afwachten wat dat voor de europrijzen betekent. De Pixel Watch 4 koop je momenteel voor € 299,-.

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