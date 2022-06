Gerucht: Google Pixel Watch gaat maar één dag mee op acculading

De accu van de Google Pixel Watch wordt geen hoogvlieger, zo stelt een nieuw gerucht. Die stellen dat het horloge slechts een dag meegaat op een enkele acculading.

‘Google Pixel Watch-accu: verwacht geen wonderen’

De informatie komt van een betrouwbare bron van de bekende website 9to5Google. Eerder leerden we al dat de batterijcapaciteit van de komende smartwatch 300 mAh wordt. Volgens de site moeten gebruikers rekening houden met een volle dag gebruik van het slimme klokje op een enkele acculading.

Wel gaat het om een huidige momentopname, die nog zou kunnen veranderen voor de release, zo stelt de bron. Google is namelijk nog druk bezig met het testen en aanpassen van de software. Tevens is het de vraag onder welke omstandigheden de genoemde dag wordt gehaald. Of daarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de always on-mogelijkheid van het scherm is onbekend. Of het slaapgedrag tijdens die 24 uur gebruik kan worden bijgehouden is ook nog de vraag, want ook dat kost de nodige energie.

Wear OS is grote energievreter

Het slimme klokje is voorzien van Wear OS en deze software is niet al te zuinig. Hoewel het besturingssysteem speciaal is ontwikkeld voor smartwatches en veel mogelijkheden biedt, is de accuduur op geen enkel Wear OS-horloge noemenswaardig. Zo komen we op de redactie zo’n anderhalve dag door met de Oppo Watch, terwijl datzelfde geldt voor de populaire Samsung Galaxy Watch 4.

Wel op zoek naar een smartwatch, maar met een langere accuduur? Dan moet je je wenden tot horloges van bijvoorbeeld Xiaomi of Huawei. Die zijn voorzien van eigen software, wat zorgt voor een veel betere accuduur. Wel is het zo dat de horloges geen ondersteuning bieden voor de Play Store of apps als Google Maps.

Pixel Watch verkrijgbaar vanaf de herfst

Het eerste horloge van Google werd begin mei gepresenteerd, maar is pas vanaf de herfst beschikbaar. De Pixel Watch komt op de markt in verschillende kleuren, heeft een rond scherm en een roestvrijstalen horlogekast. Er is een diepe integratie met Fitbit toegevoegd, het bedrijf dat Google eind 2019 overnam.

Nog niet alle informatie over de Watch is bekendgemaakt. Zo wachten we nog op prijsinformatie en op welke markten Google het horloge uitbrengt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat je het horloge hier officieel kunt kopen.

Zodoende zul je je vast en zeker moeten wenden tot grijze import of kiezen om een ritje naar Duitsland of Frankrijk te maken. Dat is hetzelfde als bij de aanschaf van de huidige Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die hier ook niet officieel verkrijgbaar zijn. Binnenkort brengt Google de Chromecast met Google TV uit in Nederland, die al eind 2020 in het buitenland werd gepresenteerd.

