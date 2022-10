Uitleg: zo komt Google aan 24 uur accuduur bij de Pixel Watch

De Google Pixel Watch is de eerste echte wearable van Google zelf, maar heeft een (op papier) matige accuduur van slechts 24 uur. De zoekgigant heeft nu uitgelegd hoe ze aan die waarde gekomen zijn.

Dit moet je weten over de Google Pixel Watch accuduur

Helaas kunnen we er zelf niet mee aan de slag, want officieel is ‘ie hier niet te koop. We hebben het over de Google Pixel Watch die wel in onder andere de Duitse winkels ligt. Het is de eerste wearable van Google zelf en we hebben jaren gewacht op de onthulling. De smartwatch scoort de nodige pluspunten, maar kent een punt waar je je wenkbrauwen zeker even voor ophaalt: accuduur.

In alle marketinguitingen van Google zelf wordt er namelijk genoemd dat die slechts 24 uur is. Nu weten we dat Wear OS een energievreter is, maar dit is wel heel erg weinig. Nu heeft de batterijduur natuurlijk ook te maken met wat je er precies mee doet en dat is voor iedereen heel verschillend.

Dankzij de supportsectie weten we nu precies hoe Google die accuduur berekend heeft. Zo’n volle dag gebruik is gebaseerd op 240 binnenkomende notificaties en 280 keer de tijd checken. Tevens kun je 24 uur vooruit als je die dag 5 minuten een belletje pleegt via een mobiele internetverbinding en een work-out doet van 45 minuten. Daarbij moet je wel gedownloade muziek luisteren en dus niet streamen. Tot slot hoort ook 50 minuten navigeren erbij, waarbij het horloge is gekoppeld aan een telefoon via bluetooth.

Google merkt wel op dat er geen aanpassingen gedaan dienen te worden aan de standaardinstellingen van het horloge. Zo noemt het bedrijf expliciet dat het accuvretende always-on-display niet aangezet dient te worden. Natuurlijk betekent het niet dat als je die wel inschakelt je geen 24 uur accuduur meer haalt, maar je moet dan wat meer opletten of bijvoorbeeld spelen met de schermhelderheid.

