Pixel Watch: dit kan (en moet) Google leren van de Apple Watch

Het eerste slimme horloge van Google komt eraan: de Pixel Watch. Maar kan het horloge op tegen de concurrentie? In dit artikel vertellen we wat wij denken dat de Pixel Watch kan leren van de Apple Watch – én wat er beter zal moeten.

De Pixel Watch – Googles eerste smartwatch – werd in mei 2022 officieel aangekondigd op Google I/O, de ontwikkelaarsconferentie van de techgigant. Daaromheen gaan al maanden geruchten rond over zowel de specificaties als functionaliteiten. Lukt het Google om te concurreren met de andere fabrikanten of vissen ze achter het net?

Een vloeiende ervaring

Omdat een smartwatch eigenlijk een klein computertje om je pols is, moeten alle onderdelen in een kleine behuizing passen. Dat betekende bij de allereerste smartwatches dat ze niet altijd even snel waren. De Apple Watch sprong er jaren bovenuit wegens zijn soepele gebruikservaring, maar het gat met andere smartwatches krimpt langzaam.

De Pixel Watch gaat volgens geruchten een Exynos 9110-processor gebruiken. Een chip uit 2018 (!). Dat klinkt als een teleurstelling, maar Google heeft twee verrassingen in petto: een co-processor en Wear OS 3. De co-processor neemt kleinere taken van de hoofdprocessor over en Wear OS 3 is Googles eigen besturingssysteem.

Omdat Wear OS van Google zelf komt, kan het bedrijf de Watch daar zo efficiënt mogelijk mee laten samenwerken. Wij kijken er naar uit hoe deze troeven de gebruikservaring zullen beïnvloeden.

(Google) Pay overal met je smartwatch

Steeds meer mensen laten hun betaalpas thuis. Betalen met je smartphone of wearable wordt namelijk steeds makkelijker. Google Pay speelt hier een steeds grotere rol in.

Zo schakelen steeds meer banken over op Google Pay voor klanten met een Android-smartphone, maar helaas nog niet op alle smartwatches. Op dit moment ondersteunen maar een handvol banken Google Pay op een Wear OS-horloge. Bij Apple Pay is de lijst met ondersteunde banken een stuk groter.

Extra sterk display

De meeste instap-smartwatches beschikken over een scherm gedekt met Gorilla Glass. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Watch 4. Dat is sterker dan normaal glas, maar onbreekbaar is het niet.

Een sterker alternatief is saffierglas. Dit vind je vaker op luxere (slimme) horloges. Zo gebruikt Apple het op hun duurste, stalen horloges. Daarmee zijn ze bijna krasbestendig. Of Google dit ook echt zal gebruiken, is maar de vraag. Het zou namelijk betekenen dat de prijs van de Pixel Watch flink zou stijgen.

Bandjes, bandjes, bandjes

Een smartwatch draag je in veel gevallen dagelijks. Voor velen maakt het horloge dan ook deel uit van hun outfit. De Apple Watch komt handig genoeg met de mogelijkheid om bandjes te wisselen. Daarvoor hebben ze zelf een gigantisch assortiment, samenwerkingen met grote merken als Nike en Hermès en is er een enorme aftermarket met goedkope bandjes.

Wij denken dat het goed bij Googles imago past om een kleurrijke collectie van losse bandjes aan te bieden. Hierdoor bepaal je zelf de look van de Pixel Watch.

Werk (alsjeblieft) met alle telefoons

De Apple Watch werkt niet met Android. Van Apple natuurlijk een strategie om consumenten bij hun eigen telefoons te houden, maar erg onhandig. Nu heeft Google wel een reputatie om hun eigen producten exclusiviteit of voorrang te geven.

Zo konden gebruikers van Googles eigen Pixel-telefoons meer aanpassingen doen met de Material You-designupdate van Android 12. Maar: de Pixel-telefoons worden maar in een beperkt aantal landen verkocht en hebben relatief weinig gebruikers. Hierdoor kon er maar een selecte groep gebruikers écht aan de slag met Material You.

Wij hopen daarom dat Google besluit elke smartphonegebruiker evenveel mogelijkheden te bieden op de Pixel Watch.

Premium prijskaartje

Als er één ding is wat Google niet van de Apple Watch zou moeten overnemen, is dat het premium-prijskaartje (Series 7 vanaf 429 euro). En zeker niet bij hun eerste smartwatch. Gelukkig vielen de adviesprijzen van eerdere Google-telefoons – als bijvoorbeeld de Pixel 5 (629 euro) en 6 (649 euro) – relatief mee. Wat de Pixel Watch precies zal gaan kosten, is nog niet bekend.

Wil je niks missen over de Google Pixel Watch? Houd dan onze website in de gaten