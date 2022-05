‘Google Pixel Watch krijgt relatief grote batterij én 4G’

De afgelopen week verschenen er al foto’s van Google’s eerste smartwatch. Nu druppelen er ook details binnen over de specificaties. Zo krijgt de Google Pixel Watch een relatief grote batterij en komt er minstens één versie met 4G.

‘Zo groot is de batterij van de Google Pixel Watch’

Volgens 9to5Google krijgt de 40mm-versie van de Google Pixel Watch een batterij van 300 mAh. Dat is relatief veel voor zo’n kleine smartwatch. Het apparaatje is met 14mm dan ook wat molliger dan het 40mm-model van de Samsung Galaxy Watch 4, dat 9,8 millimeter dik is.

Samsungs klokje heeft een 247 mAh-batterij en gaat ongeveer 24 uur mee op een volle lading. Google‘s horloge draait mogelijk op dezelfde chip als de Galaxy Watch 4 en heeft dus hopelijk een wat langere adem. Mogelijk zal Google Wear OS ook verder optimaliseren om nog meer uit de batterij te persen.

De Google Pixel Watch wordt relatief dik

Er komen hoogstwaarschijnlijk meerdere varianten van de Google Pixel Watch. Naast het 40mm-model verwachten we ook een grotere versie. Mogelijk gaat het, net als bij de Galaxy Watch 4, om een 44mm-model. Volgens 9to5Google komen er ook een 4G-variant van het horloge. Daarmee heb je geen smartphone nodig om te kunnen bellen of berichten te sturen.

Dit weten we al over de Google Pixel Watch

Google presenteert de Pixel Watch waarschijnlijk tijdens Google I/O. Die ontwikkelaarsconferentie vindt plaats op 11 en 12 mei aanstaande. Volgens geruchten ligt de prijs van het horloge tussen de 300 en 400 dollar. De Google Pixel Watch krijgt 32GB opslag en zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren: goud, zwart en grijs.

Het is overigens zeer de vraag of de Pixel Watch bij ons te koop zal zijn. Google brengt zijn smartphones, zoals de Google Pixel 6 en 6 Pro, niet in Nederland uit. Mogelijk kun je het horloge wel in Duitsland krijgen, maar ook dat is nog niet zeker.

