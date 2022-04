‘Google Pixel Watch in het wild te zien op gelekte foto’s’

Er zijn foto’s gelekt waarop de Google Pixel Watch in het wild te zien zou zijn. Als dat inderdaad zo is, blijken veel van de geruchten over de smartwatch te kloppen. Google presenteert het horloge mogelijk al over een paar weken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Eerste echte foto’s Google Pixel Watch gelekt’

Android Central kreeg de foto’s toegestuurd door een bron die de vermeende Google Pixel Watch in een Amerikaans restaurant zag liggen. Het apparaatje op de afbeeldingen lijkt erg op de officieel ogende renders die we eerder deze week onder ogen kregen. Het gaat om een ronde smartwatch met sterk afgeronde schermranden. Er is een zilverkleurige kroon aanwezig om mee door de menu’s te scrollen. Ook zien we minimaal één fysieke knop en mogelijk zelfs twee.

Verder valt op dat de Google Pixel Watch, zoals de meeste slimme horloges, aan de dikke kant is. Je voorziet hem waarschijnlijk van stroom door de achterkant op een lader te leggen.

Het lijkt erop dat Google een speciale aansluiting heeft ontwikkeld voor de bandjes van de Pixel Watch. Dat vinden we een beetje jammer, want daardoor kun je geen standaardbandjes gebruiken voor het horloge. Je bent dus aangewezen op de opties die Google zelf aan zal bieden.

Dit weten we nog meer over de Google Pixel Watch

De bron die deze foto’s van de Google Pixel Watch lekte, kreeg het apparaatje niet aan de praat. Waarschijnlijk gaat het om een prototype voor intern gebruik waarop nog geen software is geïnstalleerd. Dankzij eerdere lekken weten we echter al dat de Pixel Watch voorzien zal zijn van Wear OS 3.1. Dat is de nieuwste versie van Google’s besturingssysteem voor wearables.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Google Pixel Watch zal verder verkrijgbaar zijn in drie kleuren: goud, zwart en grijs. Google onthult het horloge waarschijnlijk op 11 of 12 mei tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Daar maakt ook de Google Pixel 6a vermoedelijk zijn opwachting. Dat wordt het goedkopere broertje van de Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro.

Wil je niks missen over de onthulling van de Pixel Watch, Google I/O en andere nieuwtjes? Houd Android Planet dan in de gaten voor het laatste nieuws, abonneer je even op onze nieuwsbrief of download onze gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Google