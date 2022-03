Gerucht: Google Pixel Watch komt in drie kleuren, bevat 32GB opslag

De onthulling van de langverwachte Google Pixel Watch is weer een stapje dichterbij. Info over de smartwatch is verschenen in systemen van Amerikaanse winkels. Daardoor weten we net wat meer, onder andere over de kleuren en de interne opslag.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google Pixel Watch komt in deze kleuren op de markt’

Volgens info uit die systemen verschijnt de Pixel Watch sowieso in drie kleuren: grijs, zwart en goud. In de afgelopen maanden zijn er ook al meerdere renders van de smartwatch verschenen, die toonden veelal andere kleuren. Of de genoemde kleuren alleen gelden voor de bandjes van de horloges of ook de kast is nog de vraag.

Het horloge zal draaien op Wear OS 3, de nieuwste versie van het speciale besturingssysteem voor wearables. De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic waren de eerste apparaten met deze software. Wel is daarbij nog de eigen One UI-schil aanwezig, waardoor je geen gebruikmaakt van Wear OS zoals Google het zelf aanbiedt.

‘Pixel Watch krijgt 32GB opslag’

Volgens de nieuwe info krijgt de Pixel Watch 32GB intern geheugen. Dat is de dubbele hoeveelheid ten opzichte van de Samsung-horloges en hetzelfde als de nieuwste Apple Watch. Naast applicaties opslaan gebruik je dat ook voor de opslag van bijvoorbeeld muziekbestanden. Die kun je vervolgens weer afspelen via een verbonden bluetooth-headset of via de ingebouwde speaker.

Tot slot denken we te weten dat het horloge op de markt komt in een versie met ondersteuning voor een simkaart en zonder. Degene met sim kun je daadwerkelijk gebruik om oproepen te beantwoorden en belletjes te plegen. Ook heb je dan altijd mobiel internet tot je beschikking. Zo kun je je smartphone gewoon thuis laten liggen als je op pad gaat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Presentatie in mei?

Volgens eerdere geruchten wordt de smartwatch gepresenteerd in mei. Op datzelfde evenement gaan we misschien ook de Google Pixel 6a zien. Dat toestel wordt een betaalbaardere variant van de huidige Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro.

Lees ook; Google Pixel 6 Pro review: vlaggenschip overtreft bijna alle verwachtingen

Meer nieuws over wearables: