Dit is de Google Pixel Watch: de eerste échte Google-smartwatch

Daar is ‘ie dan: de Google Pixel Watch! De eerste smartwatch van de zoekgigant is tijdens een evenement officieel onthuld en in dit artikel lees je er alles over.

Google Pixel Watch officieel gepresenteerd

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de eerste Google-smartwatch onthuld. De Google Pixel Watch, zoals het apparaatje heet, is tijdens het ‘Made by Google 2022’-evenement gepresenteerd. Hier zijn ook de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit de doeken gedaan, de nieuwste smartphones van het bedrijf.

De Pixel Watch heeft een opvallend ontwerp en kast van 41 millimeter. Daarmee is het horloge behoorlijk compact. Het amoled-schermpje is rond, 1,2 inch groot en wordt omhelsd door vrij dikke randen. De ‘bezel’ is wel symmetrisch, maar neemt dus best wat ruimte in beslag. Over de randen gesproken: die lopen een beetje af. Aan de rechterkant zit een knopje (een soort kroonwieltje) om het slimme horloge mee te bedienen.

Er zijn bijna 20 wijzerplaten om uit te kiezen, die gebruikers vervolgens weer verder kunnen personaliseren. Er zijn verschillende bandjes voor de Pixel Watch. Standaard is het siliconen bandje aanwezig, maar je kan ook kiezen voor een metalen of leren variant. Deze bandjes zijn los verkrijgbaar.

Dit zijn de belangrijkste Google Pixel Watch-specs:

Amoled-schermpje

Always on-functie aanwezig

Samsung-processor met 2GB werkgeheugen

Draait op Wear OS 3.5-software

Batterij gaat 24 uur mee

Hartslagmeter en waterdichte behuizing

Nfc om contactloos te betalen

De Google Pixel Watch werkt zoals iedere andere smartwatch, maar draait wel op de nieuwste software. Het gaat om een ‘schone’ versie van Wear OS 3.5. Bij andere slimme horloges, zoals de Galaxy Watch 4 en Watch 5, ligt hier nog een dikke laag aan eigen software overheen. Bij de Google Pixel Watch is dit niet het geval.

Je krijgt dus Wear OS zoals Google het bedoeld heeft. Menu’s en instellingen worden overzichtelijker weergegeven en er is een belangrijke rol weggelegd voor de Google Assistent. Het digitale hulpje gebruik je om informatie op te vragen of bepaalde acties uit voeren. Het is ook mogelijk om smart home-apparaten te bedienen via de Google Home-app op het horloge.

De Pixel Watch verschijnt in drie kleuren: zwart, zilver en goud. Er is zowel een wifi- als lte-versie beschikbaar, waarbij het met laatstgenoemde ook mogelijk is om zonder smartphone met het internet te verbinden.

Hardware, batterij en sportfuncties

Onder de motorkap van de Pixel Watch zit een relatief oude Samsung-processor met 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslag. De hardware is op papier niet heel krachtig en minder dan bij de concurrentie, al weten we niet hoe vlot de Pixel Watch in de praktijk aanvoelt.

Volgens Google gaat de batterij van de Pixel Watch tot 24 uur op een volle lading. Ook dit valt tegen als je het vergelijkt met andere smartwatches. Een voorbeeld: Samsung belooft bij de Galaxy Watch 5 (en ook de oudere Watch 4) een accuduur van maximaal 40 uur.

Het Google-horloge laadt op met de magnetische oplader die in het doosje zit. De kabel kun je aansluiten op een usb-c-lader. Het opladen gaat wel relatief snel: een half uur aan het stroom vult de Pixel Watch weer voor 50 procent. Helemaal opladen duurt 80 minuten.

Zoals je zou verwachten van een smartwatch, beschikt de Pixel Watch ook over de nodige sportfuncties. Hiervoor heeft horloge afgekeken bij Fitbit, dat in handen is van Google. Zo is het mogelijk om workouts te registreren, je hartslag te meten en te zien hoe actief je dagelijks bent. Het horloge houdt ook bij hoe goed je slaapt. Kopers krijgen zes maanden gratis Fitbit Premium.

Google Pixel Watch prijzen en release

De Google Pixel Watch wordt helaas niet in Nederland uitgebracht, maar verschijnt bijvoorbeeld wel in Duitsland. Daar kost de smartwatch 379 euro voor het wifi-model. De versie met 4G-ondersteuning heeft een adviesprijs van 429 euro.

