Google Pixel Watch officieel aangekondigd: dit moet je weten

Na maanden van speculatie is het eindelijk zover: Google heeft de Pixel Watch officieel aangekondigd. Het horloge heeft een strak ontwerp en allerlei handige functies om je gezondheid in de gaten te houden.

Dit is de langverwachte Google Pixel Watch

Kijk je al een tijdje uit naar een smartwatch van Google? Het wachten is voorbij, want de fabrikant heeft na maanden van speculatie eindelijk de Pixel Watch onthuld. In dit artikel vind je de belangrijkste specificaties en functies van het horloge. Belangrijk om te weten is dat de Google Pixel Watch nog niet direct op de markt komt, maar pas in de herfst. Google vertelt binnenkort meer over het horloge.

De Pixel Watch in een notendop:

Cirkelvormig design van glanzend roestvrijstaal

Wear OS met slimme notificaties en vloeiende animaties

Google Assistent

Handige navigatie via Google Maps, ook zonder je mobiel

Betalen via de Google Wallet

Slimme apparaten in huis besturen met de nieuwe Google Home-app

Diepe integratie van Fitbit

Design: ronde wijzerplaat en roestvrijstalen behuizing

De Pixel Watch is gemaakt van glanzend roestvrijstaal. Vanwege zijn cirkelvormige ontwerp lijkt het horloge op een soort futuristische versie van een klassiek horloge. Veel andere Android-smartwatches zijn ook cirkelvormig, maar toch heeft de Pixel Watch een eigen uiterlijk meegekregen. Je kunt de bandjes van het horloge naar eigen smaak vervangen.

Wear OS: Android om je pols

De Pixel Watch draait op Wear OS. Google heeft deze software speciaal ontwikkeld voor smartwatches. Je vindt het onder andere terug op de Samsung Galaxy Watch 4 – en nu dus ook op de Pixel Watch. Qua uitstraling doet het denken aan het ‘kale’ Android op Pixel-smartphones. Omdat de software daadwerkelijk op Android gebaseerd is, zijn er een hoop apps beschikbaar voor de Pixel Watch. De software bevat vloeiende animaties en slimme notificaties.

Ook zijn handige Android 13-functies zoals Google Wallet aanwezig op de Pixel Watch. Hierdoor kun je gemakkelijk contactloos betalen, zonder pinpas en zonder telefoon. Ook kun je navigeren met Google Maps en de Google Assistent om hulp vragen. Staat je huis vol met slimme apparaten, zoals een slimme thermostaat? Deze kun je voortaan met je Pixel Watch bedienen, via de Google Home-app.

Integratie van Fitbit

Uiteraard beschikt de Pixel Watch ook over allerlei gezondheidsfuncties. Dat komt mede door de diepe integratie van Fitbit, het welbekende wearablemerk dat zich focust op beweging en gezondheid. Zo houdt de Pixel Watch continu je hartslag en slaapritme in de gaten. Ook zien gebruikers hoeveel calorieën ze verbranden tijdens work-outs en is het mogelijk om fitnessdoelen bij te houden.

Ook Pixel Tablet op komst in 2023

Google kwam tijdens zijn presentatie ook nog met een verassing: een nieuwe tablet. De fabrikant heeft al jaren geen eigen tablet uitgebracht. De fabrikant deelde weinig tot niets over het apparaat, op een paar beelden van het apparaat na. Ook weten we dat de tablet pas in 2023 op de markt komt, dus we hebben nog even geduld nodig.

