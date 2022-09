‘Prijs gelekt: Google Pixel Watch gaat omgerekend 350 euro kosten’

De Google Pixel Watch duikt al maanden op in geruchten. Nu is de prijs is opnieuw opgedoken, maar bij een erg betrouwbare bron. Check hier wat de verwachte prijs is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pixel Watch prijs gespot bij verkoper

Google is al tijden bezig met zijn eerste smartwatch. De Pixel Watch is al vaak verschenen in geruchten en inmiddels weten we veel over het slimme horloge. Door een foto van een verkoper in de Verenigde Staten, die verscheen op 9to5Google, weten we nu ook de verschillende varianten.

Het gaat om twee modellen: LTE en wifi. Van de tweede zien we de prijs. Deze kost namelijk 349,99 dollar, omgerekend ook 350 euro. Een wifi-smartwatch kost vaak minder dan de LTE-versie. Met LTE (of 4G) kun je ook zonder smartphone met het internet verbinden op je smartwatch. Daarvoor zal je volgens een eerder gerucht zo’n 400 euro moeten neerleggen.

|

Met deze prijzen is de Google Pixel Watch duurder dan de concurrentie. Samsung’s Watch 5 begint namelijk bij 299 euro voor 40 millimeter en 329 voor 44 millimeter. De duurste smartwatches van het moment zijn die van Apple. De huidige Apple Watch Series 8 is nu verkrijgbaar voor ongeveer 500 euro.

We zien ook dat de smartwatches in drie kleurcombinaties verschijnen, namelijk ‘Gold/Hazel, ‘Silver/Charcoal’ en ‘Black/Obsidian’. We verwachten dus een goude, zilveren en zwarte kast met bruine, grijze en zwarte bandjes. Naar verwachting komen er ook andere bandjes uit, om je horloge perfect bij jouw outfit te combineren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Europese prijs en verwachtingen

De eerdergenoemde 350 dollar die je voor de Pixel Watch betaalt, is op de Amerikaanse markt. Het is aannemelijk dat de Watch in Nederland nog een stukje duurder zal zijn – mits het horloge hier verschijnt. Dat zagen we bijvoorbeeld ook toen de Pixel 6 en 6 Pro uitkwamen. Die waren niet direct in Nederland beschikbaar, maar via grijze import wel (duurder).

De Pixel Watch wordt 6 oktober officieel aangekondigd op het Google-event. We verwachten dat de Watch is uitgerust met een oudere Samsung-chip en dat de batterij maar een dagje meegaat. Het klinkt dus niet als de beste smartwatch van het moment. Toch heeft de Pixel Watch genoeg te bieden. De Wear OS-software – waar het horloge op draait – is namelijk van Google zelf. Daardoor kunnen ze wellicht meters maken in het optimaliseren van hard- en software.

Meer lezen over de Google Pixel Watch: