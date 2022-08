‘Google Pixel Watch wordt duurder dan de concurrentie’

Google lanceert later dit jaar een gloednieuwe smartwatch en langzamerhand wordt er steeds meer bekend, waaronder nu de prijs. Deze is aan de hoge kant, vergeleken met andere smartwatches.

Dit wordt de prijs van de Google Pixel Watch

Een betrouwbare bron heeft de prijs van de aankomende Pixel Watch met website 9to5Google gedeeld. Het duurdere model met LTE zal omgerekend zo’n 400 euro kosten. Dat is de Amerikaanse prijs. In Europa kan de smartwatch zelfs nog duurder worden.

Ter vergelijking: de goedkoopste Samsung Galaxy Watch 5 met LTE heeft een adviesprijs van 329 euro. De Pixel Watch is wel goedkoper dan de Galaxy Watch 5 Pro met LTE. Die kost namelijk 519 euro, maar heeft ook een veel grotere batterij.

Een smartwatch met LTE kan verbinden met het internet en bellen zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn. Deze zijn daardoor vaak duurder dan de variant zonder LTE. Hoeveel de ‘reguliere’ Pixel Watch moet kosten, weten we nog niet.

Dit weten we over de Google Pixel Watch

Er gaan al maanden allerlei geruchten rond over de Pixel Watch. Tijdens een Google-event in mei 2022 werd hij officieel aangekondigd voor later dit jaar. De smartwatch heeft een ronde behuizing en een aflopend amoled-scherm. Binnenin zit een oudere chip, maar 1,5GB aan werkgeheugen en een indrukwekkende 32GB aan opslagruimte.

Het slimme horloge krijgt een batterij van zo’n 300 mAh. Dat is gemiddeld voor een smartwatch, maar veel minder dan bijvoorbeeld de Galaxy Watch 5 Pro met een accu van 590 mAh. Hoe lang de Pixel op een lading meegaat is nog niet bekend. We hopen dat Google de hardware goed weet af te stemmen op het besturingssysteem.

De software op de Pixel Watch is hoogstwaarschijnlijk Wear OS 3. Dat is Googles eigen besturingssysteem dat we ook zagen op de Samsung Galaxy Watch 4. Deze software heeft een breed aanbod aan apps en maakt betalen met Google Pay erg gemakkelijk. De Pixel Watch wordt uitgebracht in drie kleuren, namelijk zilver, zwart en goud.

