Gerucht: dit gaat de Google Pixel Watch kosten

Of je er reikhalzend naar uit kijkt of niet, er zijn nu geruchten over de prijs van de Google Pixel Watch verschenen. Die valt mee, maar het lijkt er wel op dat het slimme horloge beperkt op de markt komt.

“Google Pixel Watch prijs tussen de 300 en 400 dollar”

De Google Pixel Watch wordt binnen enkele weken eindelijk gepresenteerd. De smartwatch is inmiddels verschenen bij verschillende keuringsinstanties en een onthulling tijdens Google I/O lijkt dan ook echt te gaan gebeuren.

Via een vrij betrouwbare bron is nieuwe informatie verschenen, onder andere over de prijs. Volgens de bron gaat het horloge tussen de 300 en 400 dollar kosten. Het zou gaan om een ‘beperkte oplage’, maar exacte details daarover worden niet gedeeld.

We gaan er stiekem vanuit dat de Pixel Watch in slechts enkele landen te koop zal zijn. Nederland en België horen daar hoogstwaarschijnlijk niet bij. Of je het horloge kunt kopen in buurlanden als Duitsland – zoals wel officieel kan met de Google Pixel 6-serie – is ook nog de vraag.

Daarbij wordt gesproken over twee maten, maar de exacte afmetingen van de horlogekasten of het schermpje worden niet genoemd. Wel zou Google kiezen voor verschillende kleurvarianten en is er een samenwerking aangegaan met Samsung. Net als de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic zit de Pixel Watch dus bomvol sensoren. Details over welke invloed Samsung verder heeft gehad bij de smartwatch worden niet verder aangehaald.

Op de Galaxy Watch 4-horloges is de One UI-schil te vinden, waardoor de software flink is aangepast qua uiterlijk en mogelijkheden. Het horloge van Google krijgt juist geen ‘skin’, zodat je gebruikmaakt van een kale versie van Wear OS.

Meer foto’s van Pixel Watch online

Enkele dagen geleden verschenen de eerste echte foto’s van de Pixel Watch, gedeeld door iemand die het horloge had gevonden in een Amerikaanse bar. Inmiddels heeft die persoon nog veel meer kiekjes online gezet, onder andere in vergelijking met de Samsung Galaxy Watch en waarbij hij het Google-horloge om zijn pols heeft.

Al met al komt de onthulling nu wel heel dichtbij en verwachten we komende weken nog meer details te gaan horen. We hadden gedacht dat we op Google I/O ook de eerste publieke Android 13-bèta zouden gaan zien, maar die is nu al uitgebracht en te installeren op je Pixel-smartphone.

Verder zijn er geruchten dat de Google Pixel 6a tijdens I/O 2022 het levenslicht ziet. Dit is een betaalbare versie van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die al een tijdje te koop zijn.

