Waarom een Pixel Watch van Google een groot succes kan zijn (of juist niet)

Google werkt volgens meerdere geruchten aan een smartwatch. De fabrikant is hier behoorlijk laat mee. Wordt het horloge een succes of een grote flop? Lees snel verder!

Google Pixel Watch prikkelt onze nieuwsgierigheid

Smartwatches: ze zijn er in alle soorten en maten. Nagenoeg alle grote smartphonefabrikanten brengen jaarlijks ook een aantal smartwatches uit. Denk bijvoorbeeld aan Samsung, Oppo, OnePlus en Xiaomi. Apple domineert de markt met de Apple Watch en heeft daarin een flinke voorsprong. Maar waar komt dat door?

We gaan de boel niet sugarcoaten; de meeste Android-smartwatches presteren simpelweg benedenmaats. Tegenvallende en verouderde software, onbetrouwbare sensoren en inspiratieloze ontwerpen – je verdrinkt er bijna in. In onze ogen is de Samsung Galaxy Watch 4 op dit moment de enige Android-smartwatch die écht het kopen waard is. Wie weet komt Google de Android-smartwatch nu zelf redden.

De fabrikant werkt namelijk aan een Pixel Watch – een slim horloge, volledig ontwikkeld door Google. Dit betekent Google-hardware, Google-software en wellicht ook een mini-versie van de Google Tensor-chip, die we kennen van de Pixel 6.

Een kale versie van Wear OS en veel updates

Het grootste voordeel van een eventueel Pixel-horloge is ongetwijfeld zijn ‘kale’ software. Google is de bedenker en ontwikkelaar van Android, maar de meeste fabrikanten leggen hun eigen schil eroverheen. Hierdoor hebben toestellen van verschillende merken een andere look and feel. Hetzelfde geldt voor smartwatches. Neem bijvoorbeeld de populaire Galaxy Watch van Samsung, die Wear OS verstopt onder het nogal aanwezige One UI.

Hoewel de schillen van fabrikanten niet per se slecht zijn, vinden een hoop mensen het originele Android (en daarmee ook Wear OS) een stuk mooier ogen. Waar veel fabrikanten stunten met allerlei animaties, kleuren en lettertypes, oogt het originele Android een stuk rustiger en volwassener. De meeste schillen, waaronder Samsungs One UI en Oppo’s ColorOS zien er door hun ‘speelse’ ontwerpen nogal kinderlijk uit.

Wear OS

Naast het ontwerp speelt ook een gebrek aan software-ondersteuning een belangrijke rol bij Android-schillen. Google kan updates veel sneller uitrollen, omdat het de updates in eerste instantie zelf ontwikkelt. Andere fabrikanten moeten hun eigen schil eerst nog aanpassen aan deze updates.

Een Pixel Watch zou dus betekenen dat er eindelijk een Android-smartwatch is met goede software-ondersteuning. Op het moment van schrijven zijn er nauwelijks slimme horloges die op de laatste versie van Wear OS draaien – en dat kan natuurlijk écht niet.

Hoogwaardig design zoals we van Google gewend zijn

Google staat bekend om zijn simplistische, hoogwaardige ontwerpen. Dat is één van de redenen dat een hoop mensen fan zijn van de Pixel-smartphones. Google lijkt hierin één van de grootste Apple-concurrenten. Beide fabrikanten staan grotendeels voor gebruiksgemak en kwaliteit. Google is echter een stukje toegankelijker en ‘minder luxe’ dan Apple. Dat merk je aan Googles prijzen, die over het algemeen een stukje lager zijn.

De Pixel Watch is al meerdere keren verschenen op renders en concepten. We weten natuurlijk nog niet precies hoe het horloge eruit komt te zien, maar we zijn er vrij zeker van dat het apparaatje een cirkelvormige wijzerplaat krijgt. Hiermee heeft de Pixel Watch een meer ‘klassieke’ uitstraling ten opzichte van bijvoorbeeld de Apple Watch.

Pixel Watch-concept

Ook krijgt het Google-horloge ongetwijfeld allerlei verschillende bandjes om uit te kiezen. Hierdoor geef je jouw Pixel Watch een persoonlijk uiterlijk. Toch fijn, aangezien je hem waarschijnlijk iedere dag draagt.

Grootste valkuil is een gebrek aan onderscheid

Omdat de meeste fabrikanten al jaren smartwatches verkopen, is het lastig om onderscheid te maken. Zo beschikken de meeste slimme horloges over soortgelijken sensoren als een hartslagsensor en SpO2-sensor. Ook zijn functies als slaapmetingen en trainingsmodi universeel beschikbaar.

De grootste onderscheidende factoren van de huidige generatie smartwatches zijn accuduur, ontwerp en prijs, maar daar houdt het wel zo’n beetje op. Het is dus een zware last op de schouders van Google om zijn eerste slimme horloge ook nog eens slim op de markt te zetten. Wellicht krijgt het apparaatje er een baanbrekende sensor bij of nieuwe functies waar je u tegen zegt.

Samsung Galaxy Watch 4

Enkel de kale software-ervaring is in onze ogen niet genoeg – zeker omdat de meeste mensen die een smartwatch willen er inmiddels al eentje hebben. Doorgaans upgraden mensen hun slimme horloges veel minder vaak dan hun smartphones.

Prijs: niet te laag, maar zeker niet te hoog

Smartwatches zijn niet goedkoop, maar ze mogen ook zeker niet te duur zijn. Mensen hebben weinig zin om een maandloon uit te geven aan een horloge dat ze niet hun hele leven kunnen dragen. In tegenstelling tot ‘normale’ horloges verouderen smartwatches namelijk behoorlijk snel; het zijn immers kleine mini-computertjes.

Met de moordende concurrentie in het achterhoofd is het belangrijk dat Google de Pixel Watch betaalbaar houdt, en in ieder geval niet duurder (het liefst zelfs goedkoper) maakt dan een Apple Watch. Alleen dan maakt Google kans om een flinke kluit van de smartwatchmarkt voor zich te winnen.

Heel goedkoop zal het horloge niet worden. Google is en blijft een A-merk en staat (zoals eerder gezegd) grotendeels voor kwaliteit en gebruiksgemak. Dat kost nu eenmaal een flinke duit.

Presentatie wellicht op Google I/O in mei

In mei vindt de grote (online) ontwikkelaarsconferentie Google I/O weer plaats. De kans is groot dat Google hier eindelijk de Pixel Watch officieel aankondigt. Tegen die tijd weten we meer over het horloge.

Wil je niks missen over de onthulling van de Pixel Watch, Google I/O en andere Android-nieuwtjes? Houd Android Planet dan dagelijks in de gaten, abonneer je op onze nieuwsbrief of download onze gratis Android Planet-app!