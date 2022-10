Zien: Google Pixel Watch al uitgepakt voor officiële onthulling

We zitten er al klaar voor. Deze week kondigt Google zijn eerste smartwatch aan: de Pixel Watch, maar voor de unboxing hoeven we niet lang te wachten. Er zijn namelijk foto’s verschenen van de nieuwe wearable, die vers uit de doos komt.

Google Pixel Watch unboxing voor lancering

De Pixel Watch is de eerste smartwatch van Google. Ondanks de geplande aankondiging later deze week (aankomende donderdag) weten we al bijna alles over de smartwatch. Van het scherm tot de behuizing en van de hardware tot de software: de afgelopen maanden lekte vrijwel alles uit.

Het duurt dus niet lang meer voordat consumenten de Pixel Watch kunnen kopen. Toch was een Reddit-gebruiker iedereen voor. Hij deelde namelijk een hoop foto’s van de Pixel Watch uit de doos. Daarmee krijgen we een gedetailleerd kijkje van de smartwatch zelf en wat er wordt meegeleverd.

Zo ziet de unboxing van de Pixel Watch eruit

Wat meteen opvalt aan de doos van de Pixel Watch is de vorm. Deze is rechthoekig in tegenstelling tot andere langwerpige smartwatchdoosjes, bijvoorbeeld die van de Samsung Galaxy Watch 5. De Pixel Watch zit om een koker in de doos en we worden begroet met het scherm van het slimme horloge. In de koker zit de draadloze oplader verwerkt. Deze heeft een usb-c-aansluiting.

Deze specifieke smartwatch heeft een zilveren behuizing en grijs bandje. Aan de voorkant zien we het ronde scherm, dat afloopt naar de zijkanten – en aan de zijkant zit een kroontje om de smartwatch te bedienen. Boven het kroontje zit een knop en achterop de smartwatch zien we de sensoren.



De Reddit-gebruiker heeft de smartwatch niet ingeschakeld, maar plaatste wel een close-up van het scherm. Daar zijn de schermranden goed te zien en ze lijken aan de dikke kant. Dat kan een dealbreaker zijn, aangezien de Pixel Watch maar in één maat komt. Het scherm is – vergeleken met andere smartwatches – niet groot.

Meer over de Google Pixel Watch

Zoals gezegd denken we al een hoop te weten over de Google Pixel Watch. De wearable komt met Googles eigen Wear OS 3.5-software en krijgt een hoop functies van Fitbit met de aanwezige sensoren. Daarmee heb je toegang tot een hoop apps en krijg je gemakkelijk inzicht in je gezondheid.

De hardware van de Pixel Watch is niet zo geweldig. Hij gebruikt namelijk een oude Samsung-chip uit 2018 en de batterij is ‘maar’ 300 mAh groot. Dat kan betekenen dat de smartwatch niet langer dan een dag meegaat, maar we hopen het tegenovergestelde te zien door de optimalisatie van hardware en software. Het toestel krijgt wel een ruime 32GB opslag en 1,5GB aan werkgeheugen.

Google kondigt de Pixel Watch aan op het Google-event van donderdag 6 oktober 2022. Daar krijgen we te horen wanneer de smartwatch beschikbaar komt en hopelijk of hij ook naar Nederland komt. Dat is namelijk nog niet bekend. We verwachten een prijskaartje vanaf 350 euro. Naast de wearable worden ook Google’s nieuwe vlaggenschepen verwacht: De Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

