Google Pixel Watch: zo lang krijgt de smartwatch updates

Google Pixel-telefoons staan bekend om de fijne software en snelle updates, maar hoe zit dat bij de gloednieuwe Pixel Watch? Je leest het hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de Pixel Watch brengt Google zijn eerste smartwatch tot nu toe uit. Het horloge onderscheidt zich door het compacte, ronde ontwerp, maar draait ook op de nieuwste software. Het gaat om een ‘schone’ versie van Wear OS 3.5. Je vraagt je echter misschien af hoe het zit met de software-updates voor de Pixel Watch.

Op een supportpagina van Google is te lezen dat het bedrijf de smartwatch tot minstens oktober 2025 ondersteunt. Je kan er dus vanuit gaan dat de Pixel Watch drie jaar lang van updates wordt voorzien. Hoe vaak Google nieuwe upgrades uitbrengt, is echter niet bekend. Zo weten we niet of het horloge – net als de Pixel-telefoons – elke maand een beveiligingspatch ontvangt.

Wel is Google van plan om de zogeheten ‘Feature Drops’ (die we ook kennen van de Pixel-smartphones) naar de Pixel Watch te brengen. Dit zijn grotere software-updates die nieuwe features introduceren, naast de ‘standaard’ beveiligingspatches en allerlei bugfixes.

Dit is de Pixel Watch

Als Google een grote update voor de Pixel Watch uitbrengt, dan lees je het uiteraard op Android Planet. Het nieuwe slimme horloge werd vorige week aangekondigd tijdens het Made by Google 2022-event. Tijdens dit evenement zijn ook de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit de doeken gedaan, die (eindelijk) officieel in Nederland worden uitgebracht.

→ Google Pixel 7 (Pro) naar Nederland: alles wat je moet weten

→ Google Pixel 7 (Pro) preview: de eerste Pixels in Nederland

De Pixel Watch verschijnt helaas niet in ons land. Google verkoopt de smartwatch bijvoorbeeld wel in Duitsland, waar ‘ie een adviesprijs heeft van 379 euro. Het slimme horloge is relatief compact door het 41 millimeter-formaat en heeft een 1,2 inch-scherm. Opvallend is dat de ‘bezel’, de rand om het display heen, relatief dik is.

Met de Pixel Watch kun je notificaties checken, belletjes plegen, informatie opvragen via de Google Assistent en natuurlijk je activiteiten bijhouden. Het apparaatje beschikt ook over een hartslagmeter en accu die tot 24 uur meegaat. Dat laatste is niet erg indrukwekkend, al kan het Google-horloge wel snel opladen.

Volg het laatste Google-nieuws: