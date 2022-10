Google Pixel Watch vs Apple Watch: deze moet je (niet) hebben

Hoe verhoudt de kersverse Google Pixel Watch zich tot zijn aartsrivaal, de Apple Watch? In deze vergelijking zetten we de twee tegenover elkaar.

Google Pixel Watch vs Apple Watch

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft Google haar eerste smartwatch aangekondigd. De Pixel Watch oogt als een traditioneel horloge en komt mogelijk op een later moment naar Nederland. Helaas heeft Google hier geen concrete informatie over gegeven.

De Pixel Watch is echter redelijk makkelijk alsnog naar Nederland te halen, want je kunt ‘m bijvoorbeeld gewoon in Duitsland kopen. In deze Google Pixel Watch vs Apple Watch-vergelijking zetten we het nieuwe Google-horloge tegenover de grote Apple-rivaal.

Onderdeel Apple Watch Series 8 Google Pixel Watch Kastgrootte Kleine versie: 41mm

Grote versie: 45mm 41mm Scherm Kleine versie: 1,69 inch

Grote versie: 1,9 inch 1,2 inch Gewicht Kleine versie: 31.9 gram

Grote versie: 38.8 gram 36 gram Materiaal Aluminium / roestvrijstaal Roestvrijstaal Waterdicht? Ja, tot 50 meter Ja, tot 50 meter Batterijduur 18 uur (36 uur in energiebesparingsmodus) 24 uur Functies GPS, hoogtemeter, hartslagmeter, bloedzuurstofmeter, lichaamstemperatuurmeter GPS, kompas, hoogtemeter, bloedzuurstofmeter, hartslagmeter, versnellingsmeter Hardware Apple S8-chip, 32GB opslag Exynos 9110-processor (van Samsung), 32GB opslag Prijs Vanaf 499 euro Vanaf 379 euro

1. Android vs iOS

Het grootste verschil tussen de twee heeft met software te maken. De Google Pixel Watch kan alleen met Android-telefoons overweg, en dus niet met iPhones. Voor de Apple Watch geldt precies het tegenovergestelde. Deze werkt wel met iPhones, maar niet met Android-toestellen.

Welk horloge het best bij jou past hangt dus waarschijnlijk samen met het soort telefoon dat je hebt. Apple en Google kiezen duidelijk niet voor een samenwerking, maar werken juist verder aan hun eigen ecosysteem. Het is dus maar net de vraag op welk ‘eiland’ jij je het best voelt.

Google Pixel Watch

2. Design: rond of vierkant?

Ben jij niet per se gebonden aan iOS (Apple) of Android (Google)? Dan zijn er enkele smaakkwestie om rekening mee te houden, zoals het design.

De Google Pixel Watch ziet eruit als een traditioneel horloge. De smartwatch heeft een rond design en het scherm staat altijd aan (always-on), hetzij op een minimale manier om energie te besparen. Houd er wel rekening mee dat de schermranden vrij fors zijn: niet iedereen vindt dit fraai.

Google Pixel Watch Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 heeft juist een vierkante klokkast (ook met always-on-technologie) en wijkt daarmee af van het traditionele horloge-ontwerp.

Ook belangrijk: de Google Pixel Watch is redelijk compact en komt in één variant. Bij de Apple Watch kun je uit twee formaten kiezen. De grotere versie is gemaakt voor mensen met forsere polsen.

3. Sportfuncties en gezondheidssensoren

Veel mensen dragen hun smartwatch tijdens het sporten. Het is daarom belangrijk dat het apparaatje beschikt over goede gezondheidssensoren.

Op dit vlak lijkt er weinig verschil te zijn tussen de twee horloges. Beide smartwatches beschikken over de meest voorkomende sensoren, zoals een sensor voor het maken van hartfilmpjes (ECG), het bijhouden van hartslag en het meten van de zuurstofwaarde in je bloed. Ook het bijhouden van je slaap is bij beiden mogelijk.

Houd er wel rekening mee dat de Google Pixel Watch sommige sportfuncties aanbiedt via een abonnement op Fitbit Premium. Je krijgt bij aankoop zes maanden gratis, maar hierna moet je maandelijks betalen om bijvoorbeeld een overzicht van je slaappatroon te bekijken.

Verder heeft de Apple Watch enkele unieke gezondheidsfuncties voor vrouwen, zoals een manier om de ovulatiecyclus mee bij te houden.

Google Pixel Watch versus Apple Watch: conclusie

We moeten de Pixel Watch nog testen, maar op papier heeft het Google-horloge enkele unieke kenmerken. Ten eerste is dit natuurlijk dé smartwatch voor Android-/Google-fans. Het horloge past perfect in het Android-ecosysteem en werkt naadloos samen met je telefoon en smart home-spullen, zoals een Nest-thermostaat.

Verder heeft Google de geliefde Fitbit-technologie in haar eerste smartwatch verwerkt en heeft het horloge een traditioneel ontwerp. En niet geheel onbelangrijk: het horloge is flink goedkoper dan zijn Apple-evenknie.

De Watch Series 8 is daarentegen meer aan de prijs, heeft een minder vertrouwd ontwerp en zit vuistdiep in het Apple-ecosysteem. Ook heeft dit horloge meer unieke gezondheidsfuncties (bijvoorbeeld voor vrouwen) en kun je uit twee formaten kiezen.

