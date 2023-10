Wear OS 4 rolt uit voor Pixel Watch: dit is er allemaal nieuw

Google rolt een grote update uit voor de eerste Pixel Watch. Met Wear OS 4 krijgt de smartwatch er allerlei nieuwe en handige functies bij.

Google Pixel Watch krijgt vanaf nu Wear OS 4

Vanaf nu rolt er een software-update uit voor de Google Pixel Watch, zo heeft het bedrijf laten weten. Wear OS wordt daarmee geüpdatet naar versie 4 en die biedt allerlei vernieuwingen.

Zo zijn notificaties duidelijker en kun je data van de smartwatch overzetten naar een nieuwe telefoon, zonder een harde reset uit te hoeven voeren. Ook kun je aan de slag met de onlangs uitgebrachte Google Kalender-app speciaal voor Wear OS en nog veel meer.

In een blogbericht schrijft Google dat hoewel men begonnen is met de uitrol, het wel even kan duren voordat de update ook klaarstaat voor jouw horloge. De uitrol vindt namelijk in fasen plaats, waardoor het even kan duren. Uiteraard kun je daarop wachten of even de instellingen checken of je de update toch al kunt downloaden.

Eerder deze week rolde de zoekgigant al een update uit voor het horloge, waarmee de oplaadsnelheid flink werd gereduceerd. De precieze reden daarvoor is niet duidelijk, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de warmte-ontwikkeling tijdens het opladen.

Google Pixel Watch 2 wel officieel in Nederland

Onlangs is de Google Pixel Watch 2 gepresenteerd, die officieel in Nederland te koop is. De eerste Pixel Watch kun je hier alleen maar aanschaffen via grijze import. Het nieuwe horloge lijkt als twee druppels op zijn voorganger, maar is aan de binnenkant wel voorzien van een nieuwe processor.

Dat is ook meteen de grootste upgrade ten opzichte van zijn voorganger. De chip is niet alleen sneller, maar moet ook een stuk energiezuiniger zijn. Of dat klopt, lees je binnenkort in de uitgebreide review op Android Planet.

