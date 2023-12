‘Google komt met Pixie: nieuwe AI voor Pixel’

Google gaat onverminderd door met het ontwikkelen en toepassen van kunstmatige intelligentie. Het lijkt er nu op dat Google een exclusieve AI-assistent naar Pixel-apparaten wil brengen.

Pixie voor Pixel

Onlangs kondigde Google Gemini aan: een nieuw taalmodel dat de strijd aan moet gaan met grote concurrent ChatGPT. Gemini heeft als doel om AI toe te kunnen passen in verschillende producten in hardware. Volgens geruchten is Google nu van plan om Pixie, een AI gebaseerd op Gemini, naar Pixel-apparaten te brengen.

Volgens een artikel van The Information brengt Google Pixie als eerste uit op de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. De AI krijgt de taak om vanuit verzamelde data persoonlijke suggesties te bieden. Zo gaat het informatie van onder andere Gmail, YouTube, Google Agenda en meer hiervoor uitlezen. Ook schijnt Pixie wanneer je een foto van een product maakt je te kunnen vertellen in welke winkel je dit kan kopen.

Wie, wat, waar, welke AI?

Google brengt de afgelopen tijd een boel informatie naar buiten over de kunstmatige intelligentie waarmee het bezig is. Het is je vergeven als je je nu afvraagt of Pixie de Google Assistent met Bard wordt: niet dus.

Pixie wordt een eigen assistent voor Pixel-apparaten. Zowel voor de Pixel-smartphones, -smartwatches, als -tablets komt de kunstmatige intelligentie beschikbaar. Naar verwachting zit Pixie op de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. Of de AI ook op oudere Pixel-devices uitgebracht wordt, is nog niet duidelijk.

De Google Assistent met Bard wordt onderdeel van een app die voor alle apparaten – ook van andere merken – beschikbaar wordt. Deze biedt de Google Assistent zoals je deze nu ook op je Android-smartphone hebt, maar dan met een AI die betere suggesties kan doen op basis van je data en gebruik.

Gemini is het nieuwste AI-model dat taken op kan pakken. Een kleinere versie van Gemini komt in de toekomst naar diverse Android-apparaten, zoals Pixel- en Samsung Galaxy-apparaten.

Google Duet is een AI die zich voor Google Workspace inzet. De AI kan je onder andere helpen met schrijven, presentaties maken in Google Slides en opzetjes maken voor spreadsheets in Google Spreadsheet. Duet is dus voornamelijk voor professionele en werkgerelateerde doeleinden bedoeld.

Slimme brillen

Volgens The Information is Google ook aan het brainstormen over “brillen die gebruik kunnen maken van AI om objecten die de drager ziet te identificeren.” De bril zou mogelijk kunnen adviseren bij het gebruiken van een gereedschap, het oplossen van een wiskundig probleem of het spelen van een muziekinstrument.

Deze suggesties geven het vermoeden dat deze brillen een camera bevatten. Ook zou het kunnen dat er een microfoon in zit zodat het display en de bril zelf aangestuurd kunnen worden met je stem. Voor nu lijkt het enkel een interne discussie te zijn of er een AI-aangestuurde bril komt en wat deze precies gaat bieden.