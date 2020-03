In code van de Play Films-app zijn aanwijzingen gevonden over films die gratis te kijken zijn, maar wel advertenties bevatten. Momenteel kun je alleen films huren of kopen via de dienst van Google.

Google Play Films en gratis aanbod

Misschien wordt het binnenkort mogelijk om gratis films te kijken via Google Play Films. In de code van de app zijn namelijk aanwijzingen gevonden dat Google gratis films wil aanbieden. Zo is onder andere de zin ‘honderden films, slechts een paar advertenties’, gevonden in een apk-teardown door XDA Developers. Daarbij wordt de inhoud van een applicatie uitvoerig bekeken, op zoek naar nieuwe aanwijzingen over mogelijke aankomende functionaliteiten.

Vooralsnog is alleen tekst gevonden die wijst op de komst van films waarvoor je niet hoeft te betalen, maar daadwerkelijk gratis films kijken is nog niet mogelijk. Ook is onduidelijk in welke regio’s Google dit zou aan willen bieden en wanneer.

Vooralsnog kun je alleen films huren of kopen via Google Play Films, dat ook in Nederland beschikbaar is. Daarmee is het één van de vele diensten – naast bijvoorbeeld Pathé Thuis of YouTube Films – waar je films per stuk huurt of koopt.

Nog meer aanbod van streamingdiensten

Ook zijn er veel streamingdiensten waar je voor een vast bedrag per maand alles kunt kijken uit de bibliotheek van die dienst. De bekende voorbeelden zijn natuurlijk Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video. Er zijn echter nog veel meer van zulke diensten, met elk hun unieke aanbod. Daar lees je alles over in onderstaand artikel, waar we per dienst de voor- en nadelen op een rijtje hebben gezet.

Tot slot staat de maand maart helemaal in het teken van streaming op Android Planet. Wil jij dus meer lezen over alles wat met streaming te maken heeft, neem dan een kijkje in ons opgebouwde streaming-archief.

