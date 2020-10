Google maakt bekend dat Play Pass, een abonnementsdienst voor apps en games in de Play Store, vanaf nu beschikbaar is in Nederland. Voor 4,99 euro per maand krijg je toegang tot honderden betaalde apps en games.

Google Play Pass Nederland: zo werkt het

Google Play Pass kost 4,99 euro per maand en is de eerste maand gratis te proberen. Een jaarabonnement kost 29,99 euro. De abonnementsdienst was al een tijdje beschikbaar in verschillende landen, maar duikt nu ook op bij Nederlandse en Belgische gebruikers. Je ziet de Play Pass-melding vanzelf verschijnen in de Play Store. Play Pass is Googles concurrent voor Apple Arcade.

Wil je Google Play Pass gebruiken? Open dan de Play Store op je Android-smartphone en tik op het menu-knopje linksboven. Vervolgens zie je onder ‘Meldingen’ de nieuwe optie ‘Play Pass’ verschijnen. Het kan zijn dat je de abonnementsdienst nog niet ziet verschijnen; het lijkt erop dat Google de dienst geleidelijk voor iedereen beschikbaar maakt.

Stap 1 Open de Play Store-app op je Android-smartphone; Stap 2 Tik op het menuknop linksboven; Stap 3 Tik op ‘Play Pass’ (onder ‘Meldingen’) om de dienst te proberen.

Google Play Pass kun je zien als een toegangspas voor honderden apps en games waar je normaliter voor moet betalen. Met een abonnement van 4,99 euro per maand ben je veel voordeliger uit en kun je alle applicaties en games downloaden en gebruiken. Populaire games als Monument Valley, Stardew Valley en Risk zijn bijvoorbeeld onderdeel van Play Pass, maar er zijn ook heel veel apps.

Ben je gezinsbeheerder, dan kun je een Play Pass-abonnement met maximaal vijf anderen gezinsleden delen. Bovendien kun je het aanbod filteren op gezinsvriendelijke content. Op die manier moet Google Play Pass voor het hele gezin leuk zijn.

Alle apps en games die onderdeel zijn van Google Play Pass bevatten geen advertenties en in-app aankopen. Play Pass werkt op alle recente Android-telefoons en -tablets en kun je te allen tijde weer opzeggen via de Play Store.

