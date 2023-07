Google Play Store ziet er nu anders uit: dit is er nieuw

Google heeft de Play Store een iets andere look gegeven door de belangrijkste kleur aan te passen. Check hier de nieuwe, blauwe Play Store.

Google Play Store krijgt blauwe kleur

Als je regelmatig de Play Store opent op je smartphone of tablet, is het je misschien opgevallen dat de app-winkel er anders uitziet. Waar de Play Store jarenlang vooral groen kleurde, kiest Google nu voor blauwe accenten. Dat zie je vooral bij teksten, maar ook de downloadknoppen zijn nu blauw.

Ook bij de tabbladen onderin (Games, Apps en Boeken) hebben de knopjes nu een blauwe kleur. De verandering is subtiel, maar geeft de Play Store wel weer een fris uiterlijk. De blauwe kleur komt bijna overal terug, ook als je ‘dieper’ de menu’s in gaat. Bij ‘Apps en apparaat beheren’, waar je handmatig checkt op app-updates, komt de blauwe kleur ook voorbij.

De uitrol van de ‘blauwe Play Store’ voorloopt overigens geleidelijk. Een tijdje geleden verschenen de eerste berichten al en sinds deze week zien we ook op de Android Planet-redactie de blauwe kleur in de app-winkel. Heb jij de kleur al gespot? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Ook nieuw in de Play Store

Google voert met enige regelmaat veranderingen door in de Play Store. Sinds kort zie je bijvoorbeeld reclame in de zoekbalk. Zodra je op de balk bovenin tikt, krijg je één of meerdere voorgestelde apps te zien. Dit is waarschijnlijk een nieuwe manier voor Google om extra inkomsten in de app-winkel te genereren.

