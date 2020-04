Google heeft nieuwe beleidsmaatregelen aangekondigd voor app-ontwikkelaars, waardoor zij transparanter moeten zijn over eventuele abonnementen. Vanaf 16 juni moeten apps duidelijk zijn over de voorwaarden van hun betaalde abonnementen en proefperiodes.



Play Store beleidsmaatregelen tegen misleidende apps

Ontwikkelaars moeten binnenkort transparanter zijn over abonnementen voor apps in de Play Store. Daarnaast moeten proefperiodes van apps makkelijk te annuleren zijn voor gebruikers, wat nu zeker niet altijd het geval is. Er verschijnen al voor een lange tijd apps in de Play Store die onduidelijk zijn over dure abonnementen. Hierdoor moeten sommige gebruikers ongewild veel geld betalen.

Naast de regels voor app-ontwikkelaars, biedt de Play Store zelf ook meer informatie aan gebruikers. Google brengt vanaf 16 juni gebruikers op de hoogte wanneer een gratis proefperiode afloopt of wanneer langdurige abonnementen bijna worden verlengd.

App-gebruikers ontvangen dan een mail voordat een gratis proefperiode op zijn einde loopt, of het begin van een nieuw abonnement nadert. Ook stelt Google je ervan op de hoogte als een abonnement binnen een korte tijd automatisch wordt verlengd. Tot slot herinnert Google mensen eraan dat het verwijderen van een app het abonnement niet automatisch opzegt.

Googles strijd tegen fleeceware

Met het nieuwe abonnementsbeleid wil Google misleidende apps terugdringen. Het fenomeen is ondertussen al vrij bekend en wordt aangeduid als ‘fleeceware’. Dit zijn apps die bewust onduidelijk zijn over een proefperiode, waardoor gebruikers deze vergeten te annuleren. Hierna komen ze voor hoge abonnementskosten te staan, waar deze app-gebruikers meestal moeilijk van afkomen.

Android Planet schreef al eerder over fleeceware op Android en helpt je dit soort misleidende apps te vermijden. Om te voorkomen dat jij zelf slachtoffer wordt van dit soort apps, is het handig om te weten hoe je ze herkent.

