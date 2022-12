Google Play Store: de 17 meestgestelde vragen over de app-winkel

De Google Play Store is dé plek om Android-apps te downloaden en installeren, maar je kunt er nog veel meer doen. In dit artikel beantwoorden we de 17 meestgestelde vragen, dus lees gauw verder!

Meestgestelde Google Play Store-vragen

Vrijwel alle apps die je op je Android-smartphone installeert, download je in de Play Store. Deze worden hier geüpdatet, je kunt ze verwijderen en er worden allerlei gegevens gekoppeld aan je Google-account. Om het maximale uit de Google Play Store te halen, beantwoorden we hier de 17 meestgestelde vragen.

1. Welke menu’s zijn er in de Play Store?

Open je de Play Store op je smartphone, dan word je begroet met het thuisscherm. Je zien meteen een aantal rijen met applicaties en onderin het scherm zie je drie thema’s: ‘Games’, ‘Apps’ en ‘Boeken’. Per thema’s zie je bovenin beeld verschillende categorieën, waaronder ‘Voor jou’ met aanraders gebaseerd op jouw eerdere downloads. Zo krijg je de nieuwste en beste apps gepersonaliseerd aangeboden.

2. Hoe vind ik een app?

Een app vinden in de Play Store kan op twee manieren. Ben je op zoek naar een specifieke app? Gebruik dan de zoekbalk bovenin. Klik erop en typ de naam van de app of game die je zoekt. Als je op enter drukt, krijg je een lijst van apps die overeenkomen met je zoekopdracht.

Wil je een type app of game vinden? Bekijk dan de ‘Categorie’-knop rechts bovenin je scherm. Daar vind je alle genres en soorten apps onderverdeeld. Zoek je bijvoorbeeld een spannende game? Selecteer dan een bijbehorende categorie in het ‘Games’-menu, zodat je een overzicht krijgt met alle avontuurspellen.

3. Hoe download ik een app?

Wanneer je een app hebt gevonden en wil gebruiken, moet je deze eerst installeren. Daarvoor moet hij op je smartphone gedownload worden. Als je op de app-pagina bent, zie je een groene knop met ‘Installeren’ staan. Druk daarop om de download te starten.

Je moet nu even wachten tot ‘ie is geïnstalleerd, afhankelijk van je internetsnelheid en de grootte van het bestand. Klik daarna op ‘Spelen’ bij games of ‘Openen’ bij apps.

4. Hoe verwijder ik een app?

Heb je een app geïnstalleerd, maar is het toch niets voor jou? Dan kun je deze op verschillende manieren verwijderen. De eerste is op de app-pagina in de Play Store. Hier verschijnt een ‘Verwijderen’-knop. Klik hierop en bevestig je keuze. Je kunt ook naar het thuisscherm van je smartphone gaan en de app ingedrukt houden. Er verschijnt dan de optie om de app te verwijderen.

De laatste manier vind je in het app-overzicht van de Play Store-app. Daarvoor klik je op je profielfoto rechts bovenin beeld, selecteer je ‘Apps en apparaat beheren’ en ga je naar ‘Beheren’. Vink hier de app(s) aan die je wil verwijderen en druk vervolgens op het prullenbakje rechts bovenin. Opgeruimd, staat netjes.

5. Hoe update ik een app?

Voor het updaten van een app heb je ongeveer dezelfde opties als bij het verwijderen. Zo kun je terecht op de app-pagina. In plaats van ‘Openen’ of ‘Spelen’ staat er dan ‘Updaten’. Daarnaast kun je in het app-overzicht van de Play Store terecht.

Selecteer je profielfoto rechts bovenin en druk op ‘Apps en apparaat beheren’. Je ziet dan een overzicht met een kopje ‘Updates beschikbaar’. Hier kun je alle apps tegelijk bijwerken. Ga je bovenin naar het kopje ‘Beheren’, dan kun je per app selecteren of je deze wil updaten. Je vindt deze apps gemakkelijk met het ‘Updates beschikbaar’-filter.

6. Hoe deel ik een app met vrienden en familie?

Heb je een app die een vriend of familielid ook goed van pas komt? Dan kun je deze delen via een chat-app naar keuze. Daarvoor ga je naar de app-pagina in de Play Store en druk je rechts bovenin op de drie puntjes. De eerste optie is ‘Delen’.

Als je daar op tikt, komen de verschillende manieren om te delen naar boven. Denk aan WhatsApp, Instagram en Snapchat, maar je kunt ook gewoon het linkje kopiëren. Het is natuurlijk belangrijk dat de ander ook een Android-smartphone gebruikt.

7. Hoe zet ik apps op mijn verlanglijstje?

Heb je een toffe app of leuke game gevonden, maar wil je daar nu nog even niet voor betalen? Dan kun je deze op je verlanglijstje zetten. Selecteer de drie puntje rechts bovenin op de app-pagina en druk op ‘Toevoegen aan verlanglijstje’.

Terug op het hoofdscherm kun je via je profielfoto rechts bovenin naar de bibliotheek gaan. Daar vind je het ‘Verlanglijstje’, waar al je opgeslagen apps op een rijtje staan.

8. Hoe log ik in met een (extra) Google-account?

Om apps te kunnen installeren in de Play Store, heb je een Google-account nodig. Deze maak je gemakkelijk aan op de Google Account-pagina, maar de kans is groot dat je er al eentje hebt als je Android gebruikt.

Door rechts bovenin het thuisscherm van de Play Store op je profielfoto te klikken, zie je of je bent ingelogd. Zo niet, ga dan naar ‘Inloggen’. Wil je een extra account toevoegen? Klik dan op het pijltje naast je Google-account en selecteer ‘Nog een account toevoegen’. Doorloop deze stappen en je bent klaar.

9. Waar vind ik mijn Google Play Store-saldo?

Om apps aan te schaffen in de Play Store kun je meerdere dingen doen, waaronder je Google Play-saldo toevoegen. Je vindt je tegoed door rechtsboven op je profielfoto te klikken en naar het menu ‘Betalingen en abonnementen’ te gaan.

Onder het kopje ‘Betaalmethoden’ vind je je Google Play-saldo en ingestelde betaalmethoden. Scrol iets naar beneden om iDEAL, creditcard of PayPal toe te voegen. Daarnaast kun je tegoedbonnen inwisselen en Google Play-tegoed toevoegen aan je account. Daarmee kun je uitgaven doen in verschillende Google-apps.

Weten hoe je gratis Google-tegoed kunt verdienen? Lees ons artikel over Google Opinion Rewards.

10. Wat zijn Google Play Points?

Met Google Play Points spaar je terwijl je uitgeeft. Per gespendeerde euro in de Play Store krijg je namelijk een Play Point. Deze punten kun je inleveren tegen korting in apps of voor Google Play-tegoedkaarten. Hoe meer punten je spaart, hoe meer voordeel je krijgt.

Precies weten hoe dit in elkaar zit? Lees dan ons uitgebreide artikel.

11. Hoe zie ik welke abonnementen ik heb lopen?

Heb je abonnementen lopen met je Google-account? Je checkt het gemakkelijk in de Play Store. Ga op het thuisscherm naar je profielfoto en selecteer ‘Betalingen en abonnementen’. Klik op het ‘Betaalmethoden’-menu.

Daar vind je het kopje ‘Abonnementen’. Heb je een in-app abonnement of Google Play Pass, dan zie je die hier staan. Je kunt deze hier gemakkelijk stopzetten of wijzigen.

12. Waar vind ik mijn betaalgeschiedenis?

In hetzelfde ‘Betalingen en abonnementen’-menu als bij de vorige vraag vind je ook je betaalgeschiedenis. Ga daarvoor naar het kopje ‘Budget en geschiedenis’. Je wordt begroet met al je recente uitgaven, onderverdeeld in de maand dat je ze hebt gedaan.

Ook leuk: je kunt hier een persoonlijk budget instellen om te voorkomen dat je teveel uitgeeft in de Play Store. Handig voor als je een gat in je hand hebt of wil voorkomen dat je kinderen grote uitgaven doen.

Wil je meer bespaartips? Lees dan ons artikel hierover.

13. Wat is Google Play Pass?

Ondertussen kennen we meerdere abonnementen waarmee je voor voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang krijgt tot content. Denk aan films en series op Netflix en games op Xbox Game Pass. De Play Store biedt hetzelfde met allerlei apps. Dit heet Google Play Pass en kost 30 euro per jaar.

Lees ons uitgebreide artikel om erachter te komen hoe de service precies werkt.

14. Wat doet Google Play Protect?

Google wil dat jij enkel veilige apps gebruikt. En met het grote aanbod aan apps in de Play Store is het belangrijk dat de veiligheid regelmatig wordt gecontroleerd. In het menu onder je profielfoto rechts bovenin beeld vind je het kopje ‘Play Protect’. Daar zie je of er apps op je smartphone geïnstalleerd zijn die een eventuele bedreiging vormen.

Je kunt handmatig scannen, maar bij iedere installatie checkt Google de app ook. Vooral privacy en de rechten van apps worden gecontrolleerd.

15. Hoe laat ik een review achter op een app?

Ben je te spreken over een app of juist helemaal niet, dan kun je je mening achterlaten via een review in de Play Store. Ga daarvoor naar de app-pagina en scol naar beneden tot je het kopje ‘Deze app beoordelen’ ziet.

Selecteer het aantal sterren dat je de app geeft en er verschijnt een tekstvlak. Hier kun je je ervaringen met de applicatie delen. Ben je klaar? Klik dan op ‘Posten’ rechts bovenin.

16. Hoe word ik bètatester?

Ben je fan van een app en wil je graag direct de nieuwste updates ontvangen? Dan is het worden van een bètatester iets voor jou. Gelukkig is het aanmelden heel simpel. Ga naar de app-pagina in de Play Store en swipe helemaal naar beneden.

Als er een bètaprogramma beschikbaar is, dan kun je hier op ‘Aanmelden’ klikken. Let erop dat bètaversies van apps wel bugs en foutjes kunnen bevatten.

17. Hoe werkt Google Play Boeken?

Google Play Boeken komt in grote lijnen overeen met apps en games in de Play Store, maar het werkt nét even iets anders. In het Boeken-menu vind je aanraders voor jou, verschillende genres en kies je tussen e-books en audioboeken. Deze kun je op dezelfde manier aanschaffen als een app of game.

Eenmaal aangeschaft, heb je de Play Boeken-app nodig. Daarin blader je digitaal door je boeken en lees je ze. Onderin beeld zie je hoever je in het boek bent. Veel leesplezier!

Android Planet in de Play Store

Er zijn duizenden apps in de Google Play Store te vinden. Van games en social media tot webshops en nieuws-apps, waaronder onze eigen Android Planet-app. Daarin vind je al onze artikelen, reviews en tips overzichtelijk op een rijtje en krijg je meldingen bij relevante berichten voor jou. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Download onze gratis app dan via de knop hieronder!