De Play Store is de plek om apps, games, films, boeken en meer te downloaden op je smartphone. Er rolt nu een update uit die laat zien wat de apps (en games) zijn met meer of juist minder downloads dan voorheen.

Play Store populariteit: stijgers en dalers

Op zoek naar een nieuwe app, widget of game voor je Android-toestel? Grote kans dat je direct de Play Store opent om daar te zoeken waar je naar op zoek bent. Er is nu een kleine update voor uitgerold die apps en games laat zien die populair zijn, of juist zijn gezakt qua downloads. In verschillende overzichten zoals ‘populairste items’ zie je bij sommige content namelijk een stijgend of juist dalend lijntje staan.

Daarmee geeft Google simpelweg aan of een app of game populairder is dan voorheen of juist wat gezakt is qua plaats. Android Police is de eerste website die dit spotte, maar tast in het duister over wat het icoontje exact betekent. Zo is niet bekend wanneer een app of game stijgt of juist daalt, naar welke periode wordt gekeken voor de ranking of naar welke frequentie van het aantal downloads.

Ook is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel plaatsen bepaalde content gestegen of gedaald is, aangezien dit niet wordt weergegeven. Google kennende horen we hier misschien later meer over in een blogbericht op de site van de fabrikant.

De dalers en stijgers zijn ook hier al te zien in Nederland. Als gezegd zie je dat alleen bij apps en games. In de films- of boekensectie van de Play Store is het nieuwe icoontje nog niet te zien.

