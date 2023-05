Reclame in Google Play Store-zoekbalk: dit moet je weten

Blader jij weleens door de Google Play Store om een nieuwe app of game te zoeken? Dan zijn de voorgestelde apps – waaronder advertenties – in de zoekbalk je misschien opgevallen. Lees hier meer.

Apps in zoekbalk: suggestie of advertentie

Sinds eind 2022 experimenteert Google met het tonen van apps in de Play Store-zoekbalk. Zoek je gericht een app of game, dan zie je onder de zoekbalk drie voorgestelde apps staan. Toen partijen hier in november 2022 over schreven, antwoordde Google dat het ging om voorgestelde apps. Op basis van jouw gebruik en interesses gaf de Play Store suggesties voor welke applicaties jij zou willen gebruiken.

Sinds deze week is er echter een ander type suggestie aan toegevoegd, namelijk een advertentie. Deze is gemakkelijk te herkennen aan de afkorting ‘Adv.’. De makers van deze specifieke apps betalen Google om op smartphones in de zoekbalk te verschijnen. Ook is er meer informatie te zien over de voorgestelde apps. Zo zie je hoe de applicatie is beoordeeld aan de hand van het aantal sterren en downloads.

Nog niet iedereen zal de advertenties in de Play Store zien. Hoewel meerdere websites ze inmiddels hebben gespot, krijgen we ze op de Android Planet-redactie nog niet te zien. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in. We houden het in de gaten.

Waarom doet Google dit?

Hoewel Google niet expliciet aangeeft waarom advertenties getoond worden, lijkt het om een nieuwe stroom van inkomsten te gaan. In sommige landen verloor Google namelijk het zeggenschap over in-app aankopen, waardoor de techgigant kleinere commissies ontvangt.

Het verschilt natuurlijk per gebruiker hoe je omgaat met advertenties. Sommigen vinden de Google Play Store te vol raken, anderen kijken er in een seconde overheen en voor sommigen is het gewoon de juiste app-suggestie. Google adverteert vaker met apps en games. In de verschillende menu’s komen namelijk vaker apps of games voorbij met ‘Adv.’ ervoor.

Wat vind jij? Stoor jij je aan advertenties of ben je het eigenlijk wel gewend? Laat het weten in de reacties hieronder. Benieuwd naar wat de Google Play Store verder te beiden heeft? Bekijk dan ons wekelijkse overzicht met de beste Android-apps en -games. Hieronder vind je alvast de laatste Play Store-tips.