Nieuwe Play Store-reviews worden pas na 24 uur geplaatst

Wil je iets kwijt over een app of game uit de Play Store? Dan kun je een review schrijven die direct geplaatst wordt. De tijd van plaatsing wordt nu verlengd, want pas na 24 uur verschijnt jouw beoordeling. Dit is waarom.

Google Play Store: reviews 24 uur later pas online

In de Play Store van Google kun je terecht voor apps en games, maar ook films of bijvoorbeeld boeken. Vervolgens download je die makkelijk en snel direct op je smartphone of tablet, waarna je ermee aan de slag kunt. Fijn is dat je ook reviews kunt achterlaten en beoordelingen van andere gebruikers kunt lezen.

Aan de hand van de recensies kun je zo bepalen of het iets voor je is – of niet. Natuurlijk kun je ook zelf een app-review achterlaten, om zo andere mensen weer te helpen. De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat een groep gebruikers een zogenaamde ‘review-bomb’ achterlaat. In een korte periode worden dan veel negatieve reviews achtergelaten, bijvoorbeeld omdat een update of een aangepast beleid hen niet aanstaat.

Ontwikkelaars langer de tijd om te reageren

Via een tweet van Mishaal Rahman weten we nu dat de zoekgigant het beleid daarvan wil aanpassen. Volgens Rahman gaat het namelijk 24 uur duren voordat een review gepubliceerd wordt en daarmee publiekelijk te zien is voor iedereen. Daarmee moet het aantal verdachte reviews worden teruggedrongen.

Ontwikkelaars krijgen reviews wel direct te zien en hebben dus een kleine voorsprong om te anticiperen, aanpassingen door te voeren of te komen met een logisch antwoord. Een eventueel gegeven antwoord wordt ook na de gestelde 24 uur meteen zichtbaar voor iedereen.

Laat jij reviews achter in de Play Store en doe je dat bij elke door jou gebruikte app of soms? Laat dat even weten in de reacties en vergeet natuurlijk ook niet onze Android Planet-app te checken (en feedback achter te laten!)

