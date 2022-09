Google Play Store-reviews nu te zien per type apparaat en regio

We hebben er ruim een jaar op moeten wachten, maar het is eindelijk zo ver. Google Play Store reviews zijn nu te zien per type apparaat en regio.

Google Play Store reviews: per type apparaat en locatie

Al meer dan een jaar geleden werd het aangekondigd door Google zelf. Reviews in de Play Store moesten een stuk bruikbaarder worden voor gebruikers. Hoe ze dat gingen doen? Door specifieke reviews te laten zien aan specifieke gebruikers. Scroll je door de appwinkel van Google op je smartphone, dan is het fijn om van soortgelijke gebruikers reviews te zien. Ervaringen over de app of game op een tablet, smartwatch, Chromebook of foldable zijn dan nietszeggend.

De eerste wijzigingen voor dit beleid waren te zien vanaf eind 2021. Nu is het echter een stuk zichtbaarder, want als je nu wat reviews wil lezen krijg je een melding te zien over het aangepaste beleid. Ook op de redactie van Android Planet zijn de nieuwigheden al gespot.

Naast het type apparaat speelt ook jouw locatie een grote rol in welke reviews je wel of juist niet ziet. Gebruikers op andere continenten of zelfs landen kunnen hele andere ervaringen hebben of een update kan in bepaalde regio’s tot problemen leiden, maar ergens anders weer helemaal niet.

Zo kan het dus zijn dat een bepaalde game of app per regio een ander reviewcijfer scoort. Mocht dat nou veel afwijken met het huidige cijfer, dan laat Google dat van te voren weten aan desbetreffende ontwikkelaar. Zo kan er nog gewerkt worden aan een update om dit te ondervangen, die juist eerder of later wordt uitgebracht.

Reviews pas na 24 uur zichtbaar in Play Store

Eerder deze maand verscheen er nog meer positief nieuws wat betreft reviews in de Play Store. Die worden vanaf nu namelijk pas na 24 uur geplaatst in plaats van direct. Dat is fijn voor ontwikkelaars die zo meer tijd krijgen om te reageren op reviews.

Daarbij voorkomt het ‘review-bombing’ wat nu regelmatig voorkomt. Als een groep gebruikers iets niet zint over de app of een keuze van de ontwikkelaar kunnen er lage cijfers gegeven worden. Als duizenden mensen dat doen in een korte periode kan een gemiddelde score binnen enkele uren flink kelderen, iets wat je als ontwikkelaar niet wil.

Check jij veel reviews in de Play Store als je op zoek bent naar nieuwe apps, games of andere content? Zo ja, vind je dit fijne veranderingen? Drop het even in de reacties!

