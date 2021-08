Google Play Store-reviews binnenkort lokaal en per apparaat

Google geeft de Play Store-reviews binnenkort een update, waardoor die sectie in de appwinkel een stuk bruikbaarder wordt. Zo zie je alleen lokale reviews, ingedeeld per apparaattype of besturingssysteem.

Lees verder na de advertentie.

Via een blogpost van Google vertelt de zoekgigant van alles over komende plannen voor reviews in de Play Store. Momenteel worden reviewcijfers gebaseerd op gebruikers vanuit de hele wereld, maar dat gaat veranderen. Dat zorgt ervoor dat reviews een stuk specifieker en daardoor handiger worden.

Als gebruikers in Japan nu te kampen hebben met een irritante bug en dus negatieve reviews achterlaten, wordt het reviewcijfer nu ook aangepast voor gebruikers in bijvoorbeeld Nederland. Daarbij biedt niet elke app in elk land dezelfde functionaliteit, wat kan door verschillen in wetgeving. Dat zijn zaken die Google los wil trekken met de komende update.

Reviews per apparaattype

Ook gaat Google aan de slag met apparaattypes en het scheiden van reviews. Nu worden alle gebruikerservaringen van een bepaalde applicatie op een hoop gegooid. Daarbij maakt het momenteel niet uit of je een smartphone of tablet gebruikt.

Zo kan de ervaring van dezelfde app op een groot tabletscherm heel anders zijn dan op een kleiner scherm van een telefoon. Bovenstaande geldt ook voor apparaten als Chromebooks (Chrome OS), toestellen met een vouwbaar scherm, wearables met Wear OS of specifieke apps voor Android Auto.

Wijzigingen vanaf november 2021

Google laat weten de eerste wijzigingen in de Play Store uit te rollen vanaf november 2021. Vanaf dat moment worden reviews per land weergegeven in de appwinkel en wordt niet alles meer verzameld. Vanaf begin 2022 start de fabrikant pas met het verdelen van reviews op basis van apparaattype.

Mocht zo’n nieuw regionaal reviewcijfer veel afwijken van het huidige cijfer, dan laat Google dit ruim van te voren weten aan ontwikkelaars. Zo kunnen die nog aan de slag en aanstaande updates eerder of juist later uit te brengen.

AndroidPlanet.nl - Ontdek de kracht van Android™ BigSpark 9,2 (4.973 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Het laatste nieuws over Google op Android Planet: