Binnenkort toont Google Play Store geen te oude (en onveilige) apps meer

In de Google Play Store vind je miljoenen apps en games. Google komt later dit jaar met nieuwe maatregelen. Zo kun je als gebruiker geen verouderde apps meer vinden of downloaden. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

Google Play Store: oude apps tonen en downloaden

Google heeft ontwikkelaars laten weten dat het maatregelen neemt wat zoekresultaten en downloads in de Play Store betreft. Vanaf november 2022 worden bepaalde apps niet getoond in de resultaten, dit als het gaat om te oude applicaties die al tijden niet zijn bijgewerkt. De verouderde applicaties zijn dan ook niet meer te downloaden.

Dat betekent dat ontwikkelaars flink aan de slag moeten met het updaten van hun apps, die vaak al jaren in de winkel staan. Samen met een nieuwe Android-versie (zoals Android 12) komen ook zogenaamde API-levels; richtlijnen waaraan ontwikkelaars zich moeten houden. Google trekt vanaf later dit jaar strakker aan deze teugels. Is het API-niveau ouder dan twee jaar vanaf de meest recente Android-versie, dan voldoet het niet meer aan de nieuwe volwaarden.

Zo werken de API-niveaus

Een app- of game-ontwikkelaar moet rekening houden met verschillende Android-versies. De eerste hangt samen met het minimale API-niveau, oftewel de oudste versie van Android waarmee de app nog overweg kan. De tweede is het ‘doelniveau’, oftewel: de meest recente versie van Android waarmee de app ook nog werkt.

Van ontwikkelaars wordt verwacht dat ze het ‘doelniveau’ zo hoog mogelijk houden. Een nieuw API-level brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van machtigingen. Dat kan natuurlijk ook nadelen intoduceren. Apps hebben opeens meer rechten nodig bij nieuwe API-niveaus, iets wat ook niet elke ontwikkelaar wil.

Een goed voorbeeld is de populaire app Snapchat. Het API-level daarvan is al jarenlang 22, dat werd geïntroduceerd met Android 5.1 van jaren geleden. De ontwikkelaars willen bepaalde permissies die geïntroduceerd werden bij Android 6 namelijk vermijden. Ga je nu al aan de slag met het maken van een nieuwe app of game, dan vereist Google momenteel al wel dat je gebruikmaakt van API-niveau 30, dat hoort bij Android 11.

