Google Play Store waarschuwt nu voor batterijslurpende apps

Misschien ben je het al tegengekomen en anders ga je er vanaf nu op letten: in de Google Play Store staan sinds kort labels bij apps die slecht zijn voor de batterijduur van je telefoon. Dat zit zo!

Batterijduur belangrijk voor gebruiker en Google

Schattingen over hoeveel apps de gemiddelde Android-gebruiker op z’n smartphone heeft staan, variëren volgens onderzoeken tussen de 60 en 90. Met zoveel applicaties die je actief gebruikt, dan wel op de achtergrond draaien, heeft je batterij het zwaar te verduren.

Hoe handig is het dan, als je vóór installatie al weet of een applicatie veel vraagt van je batterij? Google moet dat ook gedacht hebben, want het bedrijf strooit sinds 1 maart met labels bij apps waarbij is geconstateerd dat die ongewoon veel batterijduur kosten, bijvoorbeeld als gevolg van achtergrondactiviteit.

Handige info voor ontwikkelaars

Niet alleen gebruikers van apps kunnen hun voordeel doen met deze informatie. Ook voor ontwikkelaars is het inzichtelijk om te weten dat hun apps niet zuinig genoeg zijn. Soms zullen ze dit al weten, in andere gevallen niet. De verschillende waarschuwingen die Google bij bepaalde apps plaatst, gaan onder andere over het uitvoeren van achtergrondprocessen en het overmatig gebruik van systeembronnen.

Het idee is dat ontwikkelaars zo haast gedwongen worden om kritisch naar hun eigen apps te kijken om die energiezuiniger te maken. Geen enkele ontwikkelaar zit namelijk te wachten op een waarschuwing, aangezien dit tot minder downloads zal leiden. Ook heeft Google aangekondigd dat deze apps op termijn niet meer bij de aanbevelingen worden getoond.

Google focust op wakelocks

In eerste instantie krijgen vooral apps die continu op de achtergrond draaien en je toestel dus onnodig ‘wakker houden’ een waarschuwing op hun pagina in de Play Store. We hebben het hier over zogenaamde wakelocks: momenten waarop je smartphone of tablet uit zijn slaapstand wordt gehaald. Die zijn funest voor de accuduur.

Omdat dit mechanisme in Android soms noodzakelijk is om te kunnen functioneren (denk aan apps als Spotify of Google Maps), zijn bepaalde apps uitgesloten van de waarschuwingen. Het gaat Google echt om apps met excessive partial wake locks, overmatige wakelocks zonder noodzakelijke reden.

