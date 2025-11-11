Zo gaat Google apps straffen die energie uit jouw toestel slurpen

Het sluipverbruik van apps trekt je smartphone sneller leeg dan je lief is. Google komt daarom met nieuwe richtlijnen rondom ‘wakelocks’, waardoor jij straks beter weet wie de boosdoeners zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De (on)zin van wakelocks

Wakelocks zijn momenten waarop je smartphone of tablet uit zijn slaapstand wordt gehaald. Dit soort momenten zijn funest voor de accuduur, omdat je toestel uit zijn energiezuinige slaapstand wordt gehouden.

Dit mechanisme in Android (en vergelijkbare systemen) is soms noodzakelijk. Denk aan een app als Spotify, waarbij je natuurlijk wil dat je favoriete muziek blijft spelen als het scherm uit is. Of bij het downloaden van een groot bestand, een proces dat op de achtergrond doorgaat ondanks dat het scherm niet meer aan staat.

Met wakelocks is dus in principe weinig mis. Maar, er zijn ook zogenaamde excessive partial wake locks. En daar zit het probleem, want deze overmatige wakelocks (vaak zonder echte reden) zijn een aanslag op de accu van je Android-smartphone of -tablet.

Drempelwaarde gebruik overmatige wakelocks

Apps die te vaak wakelocks gebruiken zijn een doorn in het oog voor gebruikers. Dat weet Google ook en daarom heeft het bedrijf met Samsung samengewerkt om inzicht te krijgen in het batterijverbruik van Android-apps.

Google heeft de feedback gebruikt voor een nieuw algoritme, met daarin een drempelwaarde met betrekking tot het overmatige gebruik van wakelocks. Scoort een app slecht op dit vlak? In dat geval kan die uitgesloten worden van populaire plekken in de Play Store, zoals ‘Uitgelichte games’, ‘Net toegevoegd’ of ‘Populairste items’.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In andere gevallen komt er een waarschuwing bij de app te staan dat deze wellicht veel van je batterij vraagt. Het gaat om applicaties die je apparaat zonder geldige reden in een tijdsbestek van 24 uur langer dan twee uur in totaal actief houden.

De nieuwe richtlijnen staan gepland om vanaf 1 maart 2026 in te gaan. Gehoopt wordt dat app-ontwikkelaars beter gaan opletten op het gebruik van wakelocks en dat app-gebruikers meer inzicht krijgen in het batterijverbruik van de apps die ze downloaden.

Geen Google-nieuwtje meer missen? Klik op de knoppen hieronder!