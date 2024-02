Google Play-systeemupdate van februari 2024 nu beschikbaar

Na de beveiligingspatch van deze maand rolt nu ook de Google Play-systeemupdate van februari 2024 uit. Maar wat doet de update precies?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google is verantwoordelijk voor updates voor apparaten die draaien op Android en simpel gezegd zijn er drie soorten die belangrijk zijn, waarvan je er waarschijnlijk twee kent. Naast Android-updates, die allerlei nieuwe functies bieden, zijn er ook nog de beveiligingspatches. Daarmee worden lekken gedicht en ze zorgen ervoor dat je toestel weer veilig te gebruiken is.

Tot slot heb je Google Play-systeemupdates en die van februari 2024 rolt nu uit. Deze updates worden nagenoeg iedere maand uitgerold en staan los van de beveiligingspatches. Dankzij deze kleinere updates kan Google problemen in en met Android zelf oplossen, zonder dat er rekening gehouden moet worden met andere fabrikanten.

In de nieuwste update zijn vooral optimalisaties doorgevoerd en verschillende bugs geplet. Zo wordt de algehele gebruikerservaring beter en kun je sneller inloggen op je Google-account via de mobiele inlogpagina. Er zijn optimalisaties doorgevoerd aan de Wallet-app en bij verschillende andere processen.

Deze updates worden automatisch op je toestel gedownload en geïnstalleerd, maar handmatig checken of er eentje klaarstaat is natuurlijk ook mogelijk. Duik daarvoor even in de instellingen, kies voor ‘Over de telefoon’ en zoek naar ‘Android-versie’. Tik hierop en je ziet snel over welke beveiligings- en systeemupdate jouw toestel beschikt. Tik vervolgens op ‘Google Play-systeemupdate’ om te checken of er een update beschikbaar is.

De update rolt inmiddels uit voor diverse toestellen van Google. Daarnaast hebben we al verschillende meldingen gehad van verschillende Android Planet-lezers, dat voor hun Samsung-smartphone de software ook te downloaden is. Zoals met nagenoeg alle updates wordt ook deze gefaseerd uitgerold, waardoor het nog even kan duren, voordat ‘ie ook klaarstaat voor jouw toestel.