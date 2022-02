Zo gaat Google je privacy op je Android-toestel verbeteren

Google gaat jouw privacy verder verbeteren door de advertentiemethoden voor Android-apps en -games te veranderen. Adverteerders krijgen toegang tot minder persoonlijke gegevens, maar moeten dankzij technische wijzigingen alsnog relevante reclames kunnen tonen. Zo werkt dat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Privacy Sandbox uitgelegd

Googles plan valt onder het project ‘Privacy Sandbox’ voor Android en doet denken aan de Privacy Sandbox voor web-plannen. Zo wil het bedrijf je privacy op verschillende soorten apparaten beter waarborgen. En dat klinkt misschien wat gek, want Google verdient vooral geld aan reclames. Toch zegt het bedrijf dat het nu hoog tijd is om de balans te vinden tussen jouw privacy en een goed werkend advertentiesysteem voor (gratis) Android-apps en -games. De privacy van gebruikers staat hierbij voorop, benadrukt Google.

Mede daarom worden de technische advertentiewijzigingen in verschillende Android-versies doorgevoerd. Het Privacy Sandbox-plan staat dan ook los van de ontwikkeling van Android 13, waar net de eerste testversie van is uitgebracht. Google verwacht eind dit jaar een eerste bèta van Privacy Sandbox voor Android uit te brengen, gevolgd door een grotere test in 2023. Het duurt dus nog even voordat de definitieve veranderingen voor iedereen beschikbaar komen.

Apps als DuckDuckGo gaan volggedrag door apps al tegen

Nieuwe typen reclames

Wat houdt Privacy Sandbox voor Android samengevat in? Google ontwikkelt nieuwe API’s en SDK’s (software op de achtergrond) waar adverteerders gebruik van kunnen maken. Dankzij de nieuwe software kunnen adverteerders jou relevante reclames voorschotelen, ook al komen ze minder over jouw telefoongebruik te weten dan nu het geval is. De nieuwe advertenties zijn gebaseerd op vorige interacties en onderwerpen die jij waarschijnlijk boeiend vindt.

De huidige advertentiemethoden in Android verzamelen meer persoonlijke gegevens, en daar wil Google op termijn vanaf. Wanneer precies zegt het bedrijf nog niet. Wel meldt Google dat het bestaande advertentieplatformfuncties nog zeker twee jaar blijft ondersteunen en straks alle app- en gameontwikkelaars verplicht moeten overstappen op de privacyvriendelijkere advertentiemethoden.

App- en gameontwikkelaars aan de slag

App- en gameontwikkelaars kunnen vanaf nu technische documentatie op Googles website doornemen om meer te weten te komen over de Privacy Sandbox voor Android. Dat is belangrijk omdat zij als gezegd op termijn hun apps en games moeten aanpassen om aan Googles regels te blijven voldoen.

Google zegt dat zijn plannen nog wat kunnen wijzigen aan de hand van feedback van ontwikkelaars, adverteerders en gebruikers. Onder meer Snap (van Snapchat), Duolingo en Activision Blizzard geven aan enthousiast te zijn over Googles plannen om jouw privacy beter te waarborgen.

Gevolgen voor jou als gebruiker

De grote vraag is: ga jij als Android-gebruiker iets merken van de privacyveranderingen? Ja en nee. Je gaat er niet direct iets van merken, want de software wordt op de achtergrond geüpdatet. Google kan de advertentiemethoden van Android wijzigen omdat het de ontwikkelaar is van de software.

Smartphonemerken als Samsung, OnePlus, Motorola en Nokia nemen de veranderingen daarom automatisch over. Het maakt dus niet uit welk merk smartphone je gebruikt.

Anderzijds merk je wel degelijk iets van Googles technische wijzigingen. Adverteerders komen minder over jou en je telefoon- of tabletgebruik te weten, waardoor je minder gevolgd wordt en dus anoniemer blijft. Dat is goed voor je privacy. Google belooft dat je (nog steeds) reclames te zien krijgt over onderwerpen waar je waarschijnlijk interesse in hebt.

Door advertenties te baseren op vorige interacties, wil Google ze zelfs verbeteren. Namelijk door niet meer twee weken lang reclames voor wasmachines te laten zien als je net een wasmachine gekocht hebt, maar door je bijbehorende producten voor te schotelen. Wasmiddel of een droger, bijvoorbeeld.

Als gezegd duurt het wel nog even voordat jij concreet iets merkt van Google’s ambitieuze advertentieplannen. Later dit jaar start de eerste test.