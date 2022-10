Deze Google-producten zijn vanaf nu ook in Nederland te koop

Google brengt de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel uit in Nederland, maar introduceert nog veel meer producten. Tijd voor een overzicht.

Ook deze Google-apparaten komen naar Nederland

Donderdagmiddag vond het Made by Google 2022-evenement plaats, waar Google de Pixel 7, Pixel 7 Pro en Pixel Watch uit de doeken deed. Hoewel we vooraf al vrijwel alles wisten, was het toch een speciaal evenement voor Nederland. Want: Google brengt de Pixel 7-telefoons ook officieel in ons land uit.

Dat is goed nieuws voor Android-liefhebbers, want de Pixel 7’s combineren snelle hardware met de nieuwste software. De Pixel Watch, de eerste smartwatch van het bedrijf, verschijnt helaas niet in Nederland. Gelukkig zijn naast de Pixel 7-smartphones nog een aantal andere apparaten in de winkels te vinden. We nemen ze met je door.

Google Pixel 6a

Ook de Google Pixel 6a is nu officieel in Nederland verkrijgbaar. Het toestel is een stuk goedkoper dan de Pixel 7 (Pro) en beschikt over minder krachtige functies. Wel heeft ‘ie een erg goede camera, fraai design (gebaseerd op de Pixel 6) en natuurlijk de nieuwste Android-software in de vorm van Android 13.

De Pixel 6a heeft een adviesprijs van 459 euro. Belangrijk om te weten is dat de telefoon al een tijdje via grijze import bij Nederlandse webwinkels te vinden is. Daardoor haal je ‘m inmiddels voor een paar tientjes minder in huis. De actuele prijzen vind je in de Google Pixel 6a-prijsvergelijker.

Pixel Cases

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn met adviesprijzen van 649 en 899 euro geen goedkope smartphones en om ze te beschermen, brengt Google officiële hoesjes uit. Deze zogeheten ‘Pixel Cases’ verschijnen voor beide telefoons in verschillende kleurtjes. Ze zijn deels gemaakt van gerecycled plastic en kosten 29 euro per stuk.

Pixel Stand

Een andere handige accessoire voor de nieuwe Pixel-smartphones is de Google Pixel Stand. Dit is een draadloze oplader die ook werkt met oudere Pixel-smartphones (zoals de Pixel 6 en Pixel 5) en de Pixel Buds – waarover zometeen meer. Ook niet-Google-telefoons kunnen draadloos opladen met de Pixel Stand.

Het geinige aan de Pixel Stand is dat ‘ie je Pixel-smartphone omtovert tot een soort hub voor je smart home-apparaten. Omdat het toestel rechtop staat, kun je het scherm makkelijk bedienen en bijvoorbeeld je slimme lampen bedienen. De Pixel Stand kost 79 euro in Nederland.

Pixel Buds A en Buds Pro

Er zijn heel veel draadloze oordopjes in Nederland verkrijgbaar en nu doet ook Google een duit in het zakje. Het bedrijf introduceert hier zowel de Pixel Buds A als Pixel Buds Pro. De Pixel Buds A zijn het goedkoopst met een prijs van 99 euro.

De Google Pixel Buds Pro

De Pixel Buds Pro zijn met 219 euro een stuk duurder, maar beschikken ook over meer functies. Zo is het geluid beter, gaat de batterij veel langer mee dan bij de Buds A en hebben ze actieve ruisonderdrukking. Dat laatste ontbreekt volledig bij de Pixel Buds A en dat is – ondanks de schappelijke prijs – toch een beetje jammer.

Nest Wifi Pro

Tot slot een apparaat dat een paar dagen voor het Google-evenement werd onthuld: de Nest Wifi Pro. Dit is een uitgebreide router die overweg kan met wifi 6 en de 2,4GHz, 5GHz én 6GHz-banden. De Nest Wifi Pro kost 219 euro, al verkoopt Google ook een dualpack voor 329 euro.

