Nieuwe producten van Google komen vaak later of helemaal niet naar Nederland. Dit is waarom.

Waarom Google-producten Nederland overslaan

Zodra Google nieuwe producten onthult, is het altijd maar de vraag of we er in Nederland gebruik van kunnen maken. Helaas is dat vaak niet het geval. In ieder geval niet direct. Sommige producten komen wat later naar Nederland, terwijl andere producten ons land helemaal overslaan.

Google houdt twee grote presentaties per jaar: Google I/O en Made by Google. Bij Google I/O ligt de nadruk op software en het meeste daarvan komt direct naar Nederland. Denk aan updates voor je favoriete Google-apps zoals Foto’s, Maps en Documenten.

Hetzelfde geldt voor Android zelf. Hoewel je waarschijnlijk lang moet wachten tot de nieuwste update voor Android naar jouw toestel uitrolt, ligt dat niet aan je locatie. Dat ligt aan de fabrikant die de update klaar moet maken voor zijn gebruikers en eventueel zijn eigen software moet aanpassen.

Kunstmatige intelligentie

Het is een ander verhaal als het gaat om kunstmatige intelligentie, waar Google tijdens Google I/O steeds meer nadruk op legt. Met name nieuwe functies van de Google Assistent komen altijd eerst naar de Engelse versie van de spraakassistent en later mogelijk naar de Nederlandse. Denk bijvoorbeeld aan de optie dat de Google Assistent telefoontjes voor je pleegt om een reservering bij de kapper of een restaurant te maken.

Dat komt door de onderliggende technologie. Google maakt gebruik van machine learning. Dat betekent dat een kunstmatige intelligentie zelfstandig leert van data die het wordt gevoerd.

Bij de Google Assistent draait alles om het begrijpen van taal, dan is het logisch dat Google (een Amerikaans bedrijf) voornamelijk Engelse data voert en het dus veel makkelijker is om de Engelse taaleigenschappen te verbeteren. Dat is niet zo simpel als zinnetjes vertalen in een Google Maps- of Google Foto’s-update.

Tip: Niets houd je natuurlijk tegen om de Google Assistent in het Engels te gebruiken!

Smart Home

Tijdens het Made by Google-evenement later in het jaar ligt de nadruk meer op hardware. Producten rond de smart home komen vaak snel naar Nederland. De Nest Audio was bijvoorbeeld vrij rap in Nederland te koop, net als de nieuwe versie van de Nest Hub. Ook de camera’s en deurbellen van Nest zijn gewoon in Nederland verkrijgbaar.

Kijk je in de Google-winkel, dan zit die vol met smart home-producten. Met kleine en grote speakers, Nest-producten voor je thermostaat en wifi en natuurlijk talloze camera’s. Hier hebben we weinig over te klagen.

Chromecast

Een wat vreemd verhaal is de Chromecast. Dit is een van de meest populaire producten van Google in Nederland en nieuwe versies waren meestal ook altijd rap in ons land verkrijgbaar. Toch is de nieuwste versie van de Chromecast niet in Nederland te koop.

De nieuwste Chromecast is namelijk meer dan zomaar een hardware-update. De Chromecast heeft een heel nieuw besturingssysteem gekregen: Google TV. In plaats van dat je video’s via je smartphone start, doe je dat via een nieuwe interface.

Koop je de Chromecast via een onofficiële weg, dan is het systeem gewoon in het Nederlands te gebruiken met de meeste Nederlandse apps.

Toch werkt nog niet alles naar behoren. Dat schrijven we ook in onze Chromecast 2020-review. Google TV is op dit moment veel minder uitgebreid in Nederland, ook slimme contentsuggesties per streamingdienst werken nog niet. De software is nog te beperkt gelokaliseerd om officieel in Nederland uitgebracht te worden. Dan krijg je dit soort probleempjes. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in.

Pixel

Een groot gemis in Nederland zijn de Pixel-smartphones. De toestellen van Google met ijzersterke camera’s zijn dit jaar toe aan de zesde generatie, maar nog steeds niet officieel in Nederland verkrijgbaar.

Nederland is daar niet uniek in. De afgelopen Pixel-smartphones zijn maar in negen landen uitgebracht, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. De toestellen zijn wereldwijd dus zeer beperkt beschikbaar en een klein land als Nederland heeft dan geen prioriteit.

We hebben Google gevraagd om een reactie, maar die heeft het bedrijf (nog) niet gegeven. Zodra dat wel het geval is, updaten we dit artikel.

Grijze markt

Apparaten die in Nederland niet worden uitgebracht, zijn vaak wel via onofficiële manieren te koop. Je betaalt dan iets meer, maar hebt dan wel een apparaat in huis dat velen nog niet hebben. Check waar je de Google Pixel 5 kunt kopen. Ook de nieuwste Chromecast is gewoon te vinden.