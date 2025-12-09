‘Google repareert gratis jouw Pixel 9 Pro (XL) en verlengt garantie’

Google heeft een uitgebreid reparatieprogramma aangekondigd voor de Pixel 9 Pro en 9 Pro XL. Daarnaast wordt de garantie van de Pixel 9 Pro Fold verlengd tot drie jaar. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Google Pixel 9 Pro (XL) schermproblemen

Sommige Google Pixel 9 Pro-gebruikers komen in aanmerking voor een gratis schermreparatie. De techgigant weet dat op een beperkt aantal Pixel 9 Pro– en Pixel 9 Pro XL-telefoons problemen kunnen voorkomen die de functionaliteit beïnvloeden. Hoewel er momenteel nog weinig probleemgevallen zijn, handelt Google uit voorzorg.

De mogelijke problemen beschrijft Google in detail. Zo kan er een verticale lijn op het scherm verschijnen die van onder naar boven loopt. Maar, het gaat ook om toestellen met schermflikkering. Er is een online tool om te checken of jouw toestel in aanmerking komt voor een gratis schermvervanging.

Google is niet de enige fabrikant die aan de bel moet trekken. In het verleden kwamen Samsung en OnePlus al eens met een gratis reparatie-actie toen bij hun toestellen schermgebreken aan het licht kwamen.

Gratis reparatie van Pixel 9 Pro?

Staat jouw Pixel 9 Pro of Pixel 9 Pro XL in de lijst met toestellen die gerepareerd mogen worden, dan kan dat alleen bij een erkende reparateur. Wanneer je toestel weer in orde is, krijg je hier van Google nog eens negentig dagen garantie op.

Weet wel dat je niet voor alle schermschade op kosten van Google langs kunt gaan voor een reparatie. Alleen toestellen met de vermelde schermproblemen (groene strepen en flikkerend scherm) kunnen gratis hersteld worden. Dus niet wanneer je toestel extra schade heeft, zoals een gebarsten scherm of waterschade.

Voor de Pixel 9 Pro Fold komt Google met een garantieprogramma. Omdat ook bij de vouwversie van de Pixel 9 Pro sprake is van mogelijke problemen die de functionaliteit beïnvloeden, biedt de techgigant supportdekking tot drie jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel.

Tip: Voordat je een toestel opstuurt of wegbrengt voor een reparatie, kun je het best even een back-up van je gegevens maken. Open de app Instellingen op je Pixel. Ga naar ‘Systeem‘, dan naar ‘Back-up‘ en selecteer ‘Nu back-up maken‘.